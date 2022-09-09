Alonso: "Podyuma çıkma şansımız sezon başından farklı değil"

Haberi dinle

Alpine son yarışlarda da görüldüğü üzere gridin en iyi dördüncü aracına sahip ve iki pilot düzenli olarak puanlar aldığı için şampiyonada McLaren'ı geride bıraktılar.

Monza yapı itibariyle A522'ye uyuyor ve bazıları Alonso'nun podyumu zorlayabileceğine inanıyor.

Fakat üst üste 10 yarıştır puan alan Alonso, sezon başına kıyasla değişen bir şey olmadığını ve podyum için şansa ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Alonso "Takımımız son dönemde iyi bir tempo yakaladı ve oldukça tutarlı sonuçlar alıyor."

"Ancak önceki on yarışta her zaman sorunlardan kaçınamadık. Örneğin Barselona'da motoru değiştirmek zorunda kaldım ve sonuncu başladım. Avusturya'da sprint yarışına katılamadım ve bu nedenle Pazar günü sonuncuydum."

"Tüm bunlar, temiz bir hafta sonu geçirmek adına takımın bazı yönlerden gelişmesi gerektiğini gösteriyor. Eğer bunu yapabilirsek, bir sonraki yarışta yine puan kazanacağız."

"Podyuma çıkma konusunda sezon boyunca olanla aynı şansa sahibiz. İlk üç takımın hemen arkasındayız, dolayısıyla doğal pozisyonlarımız yedinci ve sekizinci sıra. Sonuç olarak podyuma çıkmak için daha hızlı takımların yardımına ihtiyacımız var."

"Örneğin Spa'da cezalar nedeniyle üçüncü başladığımda durum böyleydi. Monza'da da cezalar olacak. Duyduğum kadarıyla Carlos Sainz ve Lewis Hamilton grid cezası alıyor. Tüm bunlar başlangıçta daha yüksek bir pozisyonda yer almamıza yardımcı olabilir. Yine de yarış ilerledikçe doğal pozisyonlarımıza geri dönüyoruz."

"Monza için özel olarak hazırlanmış bir arka kanadımız yok, bu yüzden bu hafta sonu nasıl bir performans göstereceğimizi göreceğiz."

"Aracımız Bakü'de ve Spa'da hızlıydı, bu yüzden bu hafta sonu rekabetçi olabiliriz. Sezonun geri kalanında hızlı olmamız gereken Suzuka ve Austin gibi pistler var, bu yüzden bu yarışları sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team Fotoğraf: Motorsport Images