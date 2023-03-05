Alonso: "Podyum için savaşmamız inanılmaz"

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Fernando Alonso, Bahreyn'de gerçekleştirilen sıralama turlarında beşinci en iyi zamanı yaptı ve hafta sonu boyunca ortaya koyduğu performans etkileyiciydi.

İngiliz ekip, bu yıl tamamen farklı bir konsepte geçti ve yıl boyunca bu aracı daha da geliştirecek.

Ayrıca aracın yarış temposu, pazar günü daha iyi olacak gibi görünüyor çünkü takım, büyük oranda pazar gününe odaklanmış durumda.

Yarışa üçüncü başlayacak Alonso, "Pole pozisyonu hakkındaki düşünceler zaten fazla iyimserdi."

"Hedefimiz iki araçla birden son bölüme kalıp, ilk beşe girmekti. Red Bull'un gerisinde olduğumuzu biliyorduk ve bunu net şekilde gördük. Yani sonuçlar beklediğimiz gibi, çok mutluyum."

"Tüm hafta sonu bizim için inanılmaz geçti. Seansların her biri ve aracın gösterdiği performans, gerçek olmayacak kadar iyi geçti."

"Sıralama turları için beklentimiz Red Bull ile aramızda 0.5 saniye fark olması yönündeydi ve sanırım pole pozisyonundan yarım saniye ya da 0.6 saniye geride kaldık. Yani tahminimiz doğruydu."

"Ne diyeceğimi bilemiyorum çünkü sekiz ay önce bu proje sadece bir kumardı ama şimdi çok fazla potansiyeli olan yepyeni bir araçla Ferrari ve Mercedes'le birlikte, ilk beş için savaşıyoruz. Tüm bunlar biraz gerçekdışı gibi görünüyor ancak çok mutluyuz." dedi.

Yarışla ilgili Alonso, "Aracımızın güçlü bir yarış temposu var. Ayrıca geçmiş döneme bakarsak, lastik aşınması hep düşüktü."

"Yarışta Ferrari ve Mercedes ile podyum için mücadele etmeye çalışacağız. Bu kulağa inanılmaz geliyor!" açıklamasında bulundu.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, is interviewed after Qualifying Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Performansın piste özgü olup olmadığı sorusuna Alonso, "Elbette Cidde ve Avustralya'yı beklememiz gerekiyor. Bunlar çok farklı pistler. Bu yüzden farklı pistlerde bu formu koruyup koruyamayacağımızı merak ediyorum."

"Öte yandan şu an sahip olduğumuz aracın, lansmanda tanıttığımızla çok benzer olduğunu düşünüyorum."

"Sezona tamamen yeni bir araçla başladık. Dolayısıyla bu projenin gelişim açısından çok fazla yol kat edeceğini düşünüyorum. Yani çok iyimserim." dedi.

En son ne zaman bu kadar mutlu olduğu sorusuna Alonso, "Bilmiyorum, geçen yıl Kanada'da mutluydum ama yarışı düzgün şekilde bitiremedim. Bence bu proje daha fazlası için çabalama motivasyonuna sahip. Bu yüzden Aston Martin için iyi şeyler olacağını düşünüyorum."

"Bu takım kesinlikle şampiyonluk için savaşacak fakat bu seviyeye ulaşmamız zaman alacak. Bir sezona ihtiyacımız olabilir. Gelecekte daha fazlasını yapabileceğimiz, iyi bir temelimiz var. Ancak sezonun ilk yarışına beşinci başlamak, hepimiz için beklenmedik bir sonuç." cevabını verdi.