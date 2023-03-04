Alonso: "Podyum için şansımız var"

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Alonso ve Aston Martin, 2 ve 3. serbest antrenmanda zirvede yer aldıktan sonra padokta, Silverstone merkezli takımın en azından ilk üçe girmek için Mercedes'e meydan okuyabileceği beklentisi vardı.

İki kez Dünya Şampiyonu, sıralama turlarında bunu başardı: Red Bull ve Ferrari'nin arkasında, Mercedes'in kıl payı önünde beşinci sırada yer aldı.

Motorsport.com tarafından kendisine Aston Martin'in güçlü lastik yönetimi ve yarış temposunun Alonso'nun Ferrari pilotlarını hedef alıp podyuma çıkabileceği anlamına gelip gelmediğini sorulduğunda İspanyol pilot, podyumu düşünmenin bile 'gerçek olamayacak kadar iyi hissettirdiğini' ancak bunun mümkün olduğunu söyledi.

Alonso, "Bakalım, evet. Gülüyorum çünkü birinci yarışta podyuma çıkmak gerçek olamayacak kadar iyi hissettiriyor."

"Aston Martin'in kesinlikle çok iyi bir lastik yönetimi var. Yani evet, eğer bir fırsatımız olursa bunu değerlendireceğiz." dedi.

Alonso, bu hafta sonu serbest antrenmanlarda takımın etkileyici bir araç ürettiğine dair kanıtlar sunmaya devam etti. Ancak Ferrari ve Mercedes ile mücadele etmenin 'biraz gerçek dışı göründüğünü' de açıkça belirtti.

İspanyol pilot, "Antrenmanlarda üçüncü, dördüncü ya da beşinci olabileceğimizi düşünüyorduk."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bu inanılmazdı. Tüm hafta sonu bizim için gerçek dışıydı. Her seansta aracın performansı gerçek olamayacak kadar iyiydi."

"Sıralama turları için beklentimiz Red Bull ile aramızda yarım saniye civarında bir fark olmasıydı, yani oldukça doğruydu." dedi.

Alonso sezon öncesinde, Red Bull, Ferrari ve Mercedes'in 2023'te 'dokunulmaz' olacağını düşündüklerini ve bu yüzden sadece orta grubun ön sıralarında olmayı umduklarını söyledi.

Aston Martin pilotu, "Beşincilikle başladığımızı ve belki de daha fazlasını hedeflediğimizi söylemek bana çok garip geliyor."

"Çünkü dürüst olmak gerekirse, ilk üç takımın geçen yıl sahip oldukları avantajla bu yıl dokunulmaz olacaklarını ve orta gruba liderlik edebileceğimizi düşündük."

"Ama şimdi beşinci sıradan başlayacağımızı ve belki de podyum için Ferrari ile savaşacağımızı söylüyoruz, yani bu inanılmaz."

"Çalışmaya devam etmeli, ayaklarımızı yere sağlam basmalı ve yarışı mümkün olan en iyi şekilde tamamlamalıyız."

"Hataya yer yok. İyi başlangıç yapmalı ve iyi duruş sergilemeliyiz. Nerede olduğumuzu görelim."

"Ama şu ana kadar hayalimizi yaşadığımızı söyleyebilirim."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images