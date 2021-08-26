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Formula 1 Haberler

Alonso: "Pistteki değişikliklerle beraber F1 araçlarıyla Le Mans'ta yarışmak eğlenceli olabilir"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Fernando Alonso, geçen hafta sonu yaptığı gösteri sürüşünden sonra Le Mans pistinde bir Formula 1 aracıyla yarışmanın "eğlenceli olabileceğini" söyledi.

Alonso: "Pistteki değişikliklerle beraber F1 araçlarıyla Le Mans'ta yarışmak eğlenceli olabilir"

2018 ve 2019'da Toyota ile iki kez Le Mans 24 Saat'i kazanan Alonso, geçen Cumartesi günü bu yılki yarışın başlamasından kısa bir süre önce bir Alpine F1 aracıyla gösteri sürüşü yaptı.

Sonrasında Alpine WEC takımının konuğu olarak yarışı izlemeye devam eden Alonso, GT4 aracıyla tur atan Esteban Ocon'a katıldı.

Alpine F1'le olan sözleşmesini 2022'yi kapsayacak şekilde uzatan Alonso, F1 araçlarıyla burada yarışabilmek için pistte bazı değişikliklere ihtiyaç duyulacağını düşünüyor.

Formula 1, sadece 1967 yılında Le Mans'a gitti ve o yarışı da Jack Brabham kazandı.

Perşembe günü Belçika GP'si öncesinde konuşan Alonso, tek turunu tam güçte tamamlamamasına rağmen bir F1 aracıyla sürüş yapmanın çok özel olduğunu söyledi.

Potansiyel en hızlı tur hakkında da konuşan Alonso, F1 aracıyla atılacak turun 2021'deki 3:23.9'luk pole turundan ve hatta Kamui Kobayashi'nin 2017'deki 3:14.79'luk rekorundan önemli ölçüde  daha iyi olacağını söyledi.

Alonso, "Sanırım simülasyonlar üç dakikadan daha kısa bir süre olacağını işaret ediyor."

"Fakat burada bir gerçek turu tamamlamak gerekiyor ve bu, o kadar kolay değildi çünkü uzun düzlüklerin bir F1 aracında kullandığımız lastikler ve araçlarımız için biraz alışılmadık olduğunu hissettim."

Fernando Alonso, Louis Rossi, Esteban Ocon, Alpine Pierre Fillon, ACO President

Fernando Alonso, Louis Rossi, Esteban Ocon, Alpine Pierre Fillon, ACO President

Photo by: Alpine

"Uzun düzlüklerden sonraki frenleme noktaları biraz zorlayıcıydı  çünkü ön lastikler kilitleniyor gibiydi ve bunun gibi zorluklar vardı. Bu nedenle, gerçekten çabalarsanız ve zorlarsanız, oldukça zorlayıcı olabilir."

"Yani bir bakıma bunun sadece bir gösteri turu olmasından ötürü mutluydum!" dedi.

Cumartesi günkü gösteri sürüşünün ardından, bazı taraftarların önerdiği üzere F1 araçlarının bir gün pistte yarışıp yarışamayacağı sorulduğunda Alonso, "Orada yarışmak kesinlikle eğlenceli olabilir, Le Mans gibi pistlere gidebilmek adına, hazırlık veya mühendislik anlamında yapılacak çalışmaların çok fazla zaman almayacağını düşünüyorum."

"Oldukça kısa bir sürede, aracımızın temelde bu gösteri turu için gayet hazırdı. Aynı zamanda bu hazırlıklar, yarış şartlarına da yakındı."

"Fakat bilmiyorum, bu hızlara ve güvenlik standartlarına bakarsak, pistte birkaç şeyi değiştirmemiz gerekecek."

"Düzlüklerdeki bazı bölümler çok hızlı ve çok dar. Bu yüzden potansiyel olarak, temelde F1'den ziyade pistte bazı değişiklikler yapılması gerekecek." cevabını verdi.

Fernando Alonso, Alpine F1

Fernando Alonso, Alpine F1

Photo by: Alpine

Ocon ise Le Mans 24 Saat ziyaretinden keyif aldığını söyledi ve gelecekte bu yarışa katılma ihtimalini reddetmedi.

"İnanılmaz bir deneyimdi. Çocukken yarışı bir seyirci olarak seyrettim ama içeriden nasıl işlediğini hiç görmemiştim."

"Bu yüzden buna dahil olmak, göz gezdirmek ve yarışa dahil olan sürücülerle konuşmak oldukça ilginç oldu."

"Eğlenceliydi ve pistteki ilk turumu bir GT4 aracıyla attım. Orada olmak ve bunu farklı bir perspektiften seyretmek harika bir deneyim oldu."

“Gelecek içinse asla, asla dememek lazım."

"Tamamen F1'e odaklandım. Hedefim bir gün dünya şampiyonu olmak ama karşıma bir fırsat çıkarsa hayır diyemeyeceğiniz şeylerden biri de bu."

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