Formula 1 Las Vegas GP

Alonso: “Pistte kendimden üstün birini görmüyorum”

45 yaşındaki Fernando Alonso, reflekslerinde veya hızında hiçbir kayıp hissetmediğini belirtirken, baba olduktan sonra evden uzak kalmanın yarattığı zorluklara değindi.

Benjamin Vinel Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 25 Kas 2026 12:30

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2001'den bu yana 23. sezonunu geride bırakan Formula 1 tarihinin en tecrübeli pilotu Fernando Alonso, yaşına rağmen zirve mücadelesinden kopmadığını vurguladı. 245 yarıştır galibiyet hasreti çekmesine karşın genç nesle yer açması gerektiği yönündeki eleştirilere katılmayan 45 yaşındaki İspanyol pilot, motor sporlarının fiziksel dayanıklılıktan çok teknik uyuma dayandığını belirterek şunları söyledi: "Motor sporları bu açıdan çok özel bir branş. En üst seviyede performans göstermek için tamamen fiziksel kondisyonunuza bağımlı değilsiniz; sürekli koşmanız gereken bir tenisçi ya da futbolcu değilsiniz. Daha çok içinde bulunduğunuz teknik ortama dayanıyorsunuz.”

“Elbette yine de formda ve motive olmanız şart ama günün sonunda pistte kendimden üstün birini görmüyorum. Hızımdan, yarış startlarındaki reflekslerimden ya da bir sonraki yarışa çıkma motivasyonumdan hiçbir şey kaybettiğimi hissetmiyorum.”

“Bazıları genç neslin F1'de yer bulması gerektiğini, benim ve Lewis Hamilton gibi uzun yıllardır gridde olan pilotların artık kenara çekilmesi gerektiğini söylüyor ama motor sporları böyle işlemiyor. Pasaportum şu ya da bu yaşta olduğumu söyleyince değil, kendimi yavaş hissettiğim gün bırakacağım."

Fernando Alonso, Aston Martin, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

2030 yılında V8 motorların geri döneceği dönemde gridde olmayacağını kesin bir dille ifade eden Alonso, yakın zamanda baba olmasının ardından seyahat temposunun ve ailesinden uzak kalmanın kendisini nasıl etkilediğine de değindi: "En zor kısmı kesinlikle evden uzak kalmak. Bu yıl kendimi pek çok kez önemli anları kaçırıp kaçırmadığımı sorgularken buldum.”

“Ekibi de düşünüyorum; baş mekanikerim ve eşinin üç yıl önce bir oğulları oldu, yakında bir çocukları daha olacak. Baba olmadan önce çocuğu olanlar için bunun ne anlama geldiğini ve onlardan bu kadar sık ayrı kalmanın ne kadar zor olduğunu tam olarak kavrayamıyordum ama artık çok iyi anlıyorum.”

“Onları düşünüyorum çünkü benden daha çok çalışıyorlar. Pistte benden daha fazla saat geçiriyorlar, benden bir iki gün önce yola çıkıp bir iki gün sonra eve dönüyorlar ama her zaman sıkı çalışıyorlar ve motivasyonlarını koruyorlar.”

“Bunu görmek, takımın ayrıcalıklı bir parçası olduğumu anlamama yardımcı oluyor ve onlarla birlikte daha da sıkı çalışma isteği uyandırıyor."

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- Motorsport.com Ekibi

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