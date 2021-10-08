İstanbul Park’taki her iki seansta da ilk 10’a girmeyi başaran Alpine sürücüleri, iyi bir cuma günü geçirdiler.

İkinci seansta liderin 0.856 saniye gerisinde yedinci sırada yer alan Alonso, pistin geçmişteki gibi olduğunu belirtti ve verimli bir gün geçirdiklerini söyledi.

Alonso: “Pist, geçmişte hatırladığım gibiydi. Geçen sene burada yarışmadığım için mutluyum. Çünkü açıkça çok farklıydı ve tur zamanları arasındaki fark da çok fazla.”

“Bugün lastiklere konsantre olduk ve hafta sonu için bazı cevaplar bulmaya çalıştık. Bazı tahminler, yarın yağmur yağacağını söylüyor. Bu yüzden buna da hazırlıklı olmalıyız. Ancak kesinlikle verimli bir gün oldu.”

Araçtan daha ne kadar performans çıkarabileceği ve sıralama turlarındaki hedefi sorulduğunda Alonso, “Yaptığımız değişikliklerle beraber, her zaman bulabileceğimiz şeyler var.”

“Durumun hava şartlarına bağlı olacağını düşünüyorum ve şartlar ne olursa olsun uyum sağlamaya çalışacağız.”

“Hedefimiz sıralama turlarında son bölüme kalmak. Yarın neler olacağını göreceğiz.” dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images