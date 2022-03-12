Alonso: "A522 Bahreyn'de, Barselona'ya göre daha iyi hissettiriyor"

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Formula 1 2022 sezonunun son sezon öncesi testleri, dün itibariyle Bahreyn'de başladı. Alpine pilotları Fernando Alonso ve Esteban Ocon, ilk gün sadece 66 tur attılar.

İkinci gün sabah bölümünü ise Esteban Ocon lider tamamladı. Takım genel olarak lastikleri anlamaya odaklandı ve temposunu yavaş yavaş artırdı. Öğleden sonra ise direksiyona Fernando Alonso geçti.

Alonso, Barselona'dan bu yana gösterilen gelişmeler hakkında, "Dün (Perşembe) tuhaf bir gündü."

"Öğleden sonra, özellikle ben araçtayken bazı sorunlarımız oldu. Bu nedenle istediğimiz turları atamadık. Ancak gelişme gösterdik."

"Araç Barselona'dan daha iyi hissettirdi. Buraya yeni şeyler getirdik, önümüzdeki günlerde daha fazlası gelecek ve umuyorum ki ilk yarışa da gelecek. Herkes son gücüyle çalışıyor."

"Bu nedenle mutluyum. İlerideki günlerde, özellikle ilk yarışta çok daha iyi olacağıma eminim." dedi.

Takımlar, Bahreyn'in koşulları çok daha farklı olduğu için aracın sıcak ve tümsekli pistte nasıl davrandığında dair bilgi edinmeye çalışıyorlar.

Alonso, "Pist, Barselona'da görmediğimiz yeni sorunlar ortaya çıkarmadı. Bu açıdan iyi bir sürpriz oldu."

"Bence araç yüksek sıcaklıklarda iyi çalışıyor. Hiçbir soğutma sisteminde ve frenlerde sorun yaşamadık. Bahreyn'in karakteristiği Barselona'ya kıyasla tamamen farklı."

"Her şey iyi çalışıyordu. Dediğim gibi geçtiğimiz haftaya kıyasla daha iyimseriz." dedi.

Martin Brundle, yakın zamanda verdiği bir röportajda, İspanyol pilotun Mercedes'i olsaydı hâlâ şampiyonluğu alabilecek kabiliyette olduğunu söyledi.

Alonso, Brundle'ın yorumunu şöyle cevapladı: "Buna katılmıyorum. Umarım Alpine ile alırım."

"Bu yılın yeni düzenlemeleriyle bir şansımız olabileceğini düşünüyoruz. Kısa/orta vadeli bir programla Alpine şampiyonluk için mücadele edebilecek seviyede olmalı."

"Bu nedenle buradayız ve çok çalışıyoruz. Bütçe sınırlaması var ve Formula 1'in getirdiği diğer şeyler var. Herkes için bir olasılık olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle Alpine ve Groupe Renault burada."

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Motorsport Images

Alonso, kuralların getirdiği yeni fırsatlar sayesinde Alpine'in tam olarak nerede olduğu sorusunda, "Bu ilginç bir soru ve henüz cevabımız yok."

"Bence ilk yarışların nasıl olacağını ve araçta neye ihtiyacımız olduğunu bekleyip görmeliyiz. Dediğim gibi takım bu programa çok fazla çaba harcadığı için iyimserim."

"Başkanımızın, Renault'daki herkesin ve ileride şampiyon olmak için geçtiğimiz yıl F1'e gelen Alpine'in desteğine sahibiz."

"Bunun 2022 veya 2025'te olacağına dair hiçbir fikrim yok ama var olan bağlılığı onlarla paylaşıyorum ve benimsiyorum."

"Sadece testlerdeyiz ve Barselona'da epey tur attık, burada da şimdiye kadar Esteban ile iyi bir iş yaptık. Umarım öğleden sonra ve yarın da araçta ben varken iyi bir gün geçiririz."

"Bunun uzun bir oyun olacağına eminim. Gelişim oranı çok fazla olacak ve 22 yarış var. Geçtiğimiz yıl burada yarıştan çekilmek zorunda kaldım ve Esteban 12. veya 13. sıradaydı. Bu nedenle puan alamamıştık ve daha sonra Macaristan'da yarışı kazandık. O noktadan itibaren sezon keyifliydi."

"Bu yıl uzun bir oyun oynanacak ve iyi bir sezon geçireceğimize eminim." dedi.