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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Alonso: "Performansımız giderek daha kötü hale geliyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Fernando Alonso, sıralama turlarının ilk bölümünde elenmesinin ardından performans anlamında giderek gerilediklerini belirtti.

Alonso: "Performansımız giderek daha kötü hale geliyor"

Alpine pilotu Fernando Alonso, sıralama turlarının ilk bölümünde kırmızı bayrak nedeniyle şanssızdı ve son denemesinde de hata yaptı.

Hal böyle olunca İspanyol pilot, 16. oldu ve sıralama turlarının ilk bölümünde elenerek büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Seansın ardından konuşan Alonso, günü şöyle yorumladı: "Kırmızı bayrakla beraber garip bir sıralama turları oldu. İlk denememiz iyiydi ama son denemede işler yolunda gitmedi. Biraz yol tutuş kaybettim. Maalesef bölümü geçemedik ama 12. başlıyoruz ve bakalım puan alabilecek miyiz."

"Bence bu seansta, muhtemelen antrenmanlara kıyasla biraz daha kötüydük. Sıralama turlarından önce araçta bazı değişiklikler yapsak da durum bu."

"Bence turum çok daha iyi olabilirdi. Kırmızı bayraktan önce 1:17.8 veya 1:17.7 yapabilirdik ve bu, ikinci bölüme kalmak için yeterli olurdu. Fakat o anda bunu yapmak imkansızdı. Olması gereken anda da turu bir araya getiremedim. Bu, üzücü çünkü belki de cebimizde biraz daha fazla performans vardı."

"Yarınki yarış bence ilginç olacak çünkü sıcaklık, frenler ve diğer pek çok şey açısından çok zorlu bir pist. Yani göreceğiz. Austin'de çok rekabetçi olmayan bir hafta sonunda, yarışa son sıradan başladım ve hâlâ 10. sıra için savaşıyordum. Yarın 12. başlıyorum ve bu yüzden puan almak oldukça mümkün. Neler olacağını göreceğiz."

Meksika'da rekabetçi olmamalarının sürpriz olup olmadığı sorusuna Alonso, "Hayır. Sochi ve Türkiye'de bu kadar rekabetçi olmamız sürprizdi." yanıtını verdi.

Alonso, nerede eksik oldukları sorusuna şöyle yanıt verdi: "Sanırım aracımız belli tarzdaki virajları seviyor. Meksika'daki pistin aracımız için ideal bir düzene sahip olmadığını biliyorduk. Sezon devam ediyor olabilir ancak aracın gelişimi çok uzun zaman önce durdu. Yani yarıştan yarışa, giderek daha fazla zorlanıyoruz gibi görünüyor. Bu yüzden dayanmamız, sıkı şekilde çalışmamız ve kalan dört yarışta AlphaTauri'den daha fazla puan almaya çalışmamız gerekiyor."

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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