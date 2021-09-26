Alonso: Kötü performans gösterdiğimizde yağmur yağmıyor"

Fernando Alonso, Rusya GP'nin yıldızlarından biriydi. Yarışın ilk bölümünde, favorilerle aynı tempoda giden Alonso, uzun bir ilk bölüm geçirdi ve son bölümde orta lastiklere geçti.

Yarışın sonunda Max Verstappen'i pist üstünde geçen Alonso, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz ve hatta Sergio Perez'i de geçti.

Fakat son bölümde yağan yağmurun ardından Alonso, damalı bayrağı altıncı sırada gördü.

Alonso şöyle konuştu: "Açıkçası bizim için iyi bir yarış oldu. Performans anlamında yılın en iyi yarışıydı dileyebilirim. Araç, yarış boyunca çok hızlıydı ve iyi bir dengeye sahipti."

"İlk bölümde Checo'nun temposuna ayak uyduruyorduk. Sonra orta lastiğe geçtik ve bir noktada Max'i geçip, arayı bile açtık. Ardından yağmur çiselemeye başladı ve Daniel, Checo ve Sainz'ı geçip üçüncülüğe çıktık."

"Bu yüzden bence bugün podyum mümkündü. Araç gerçekten uçuyordu. Çok mutluydum, fakat ne yazık ki beş tur kala yağmur başladı. Bazı insanlar çeşitli riskler aldı, bazıları başka riskler aldı. Biz şanssız taraftaydık veya podyuma çıkan sürücüler bugün daha şanslıydı. Ancak bu şartlar her zaman bir tür piyangodur."

"Normal şartlarda çok iyi görünüyorduk ve bundan ötürü mutluyum."

Alonso, nasıl bu kadar rekabetçi olduklarını merak ediyor ve aynı zamanda çok şanssız olduklarını da ekliyor.

"Bugün aşırı rekabetçi görünüyorduk. Bu yüzden burada bir şeyleri farklı yapıp yapmadığımızı anlamamız gerekiyor. Böylece sonraki yarışlar için ilerleme kaydedebiliriz. Çünkü dediğim gibi araç çok hızlıydı ve bu, çok olumlu bir işaret. Ancak üzgün değilim. Yarış yönetimi ve sürüş anlamında bugün podyumda olmalıydık."

"Verstappen'in önündeydik ve onunla arayı açıyorduk. Sainz'ın önündeydik. Bugün baktığınızda, Norris harika bir yarış çıkardı ve podyumu şans eseri kaçırdı ya da Formula 1'deki ilk galibiyetini alamadı. Yani yağmur yağdığında bir tür şans faktörü vardır. Üzgünüm çünkü rekabetçi olmadığımızda, yani 11. veya 12. olduğumuzda asla yağmur yağmıyor. Bugün üçüncü gittiğimiz gün yağmur yağdı. Şanslı değildik. Çok üzgün değilim fakat şanlı değildik "

"Bu sene hep iyi bir iş yaptık fakat bunun için hiç ödül alamadık. Hem bugün hem de bu yıl [bana] hiçbir şey hediye edilmedi. Bu sebeple, bu yıl şimdiye kadar topladığım puanlardan gurur duyuyorum."

Alonso, Verstappen ve Sainz ile verdiği savaşlardan büyük keyif aldığını söyledi.

"Çok eğlenceliydi çünkü daha hızlıydım! Gerçekten güzeldi ve keyif alıyordum. Koşullar zorlaştığında araç çok iyiydi. Pit stopu geç yaptık ve bu sayede lastiklerim çok iyi durumdaydı."

"Verstappen'i geçtim, Daniel'ı geçtim, Perez'i geçtim ve Carlos'u da geçtim. Yani önümde çarpan insanlar ya da yarış dışı kalan pilotlar yoktu. İnsanları kendimiz geçiyorduk. Yarış bizim için gurur vericiydi. Takımla da gurur duyuyorum."