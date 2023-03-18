Alonso: "Perez ve Red Bull'u yenmemiz pek mümkün görünmüyor"

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Çifte dünya şampiyonu sıralama turlarında Perez'in en hızlı turunun 0.465 saniye ardında üçüncü en hızlı zamanı yaptı fakat Charles Leclerc'in grid cezasıyla pazar günü ikinci başlayacak.

Güçlü sıralama performansına rağmen Alonso, Aston Martin'in yarış temposunda çok daha güçlü olduğuna katılıyor.

Yine de Alonso, Cidde Corniche Pisti'nde zafer için Perez ile mücadele etmeyi beklemiyor ve Red Bull takımının gridin geri kalanına kıyasla "başka bir ligde" olduğunu söylüyor.

Alonso, "Perez'i geçip geçemeyeceğimizi bilmiyorum - bence henüz bunu yapabilecek konumda değiliz."

"Saf hız anlamında Red Bull'un başka bir ligde olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bence daha çok arkamızdaki takımlara konsantre olmalıyız. Ferrari çok güçlü olacak, Mercedes de güçlü, Alpine de burada hızlı."

"Bence bizim yarışımız hemen arkamızdakilerle olacak. Bugün Max'in sıralama turlarında muhtemelen kendi sınıfında olduğunu fakat mekanik bir sorun nedeniyle sıralama turlarını tamamlayamadığını gördük."

"Aynalarımıza odaklanıp, arkamızdakileri orada tutmaya çalışacak olsak da eğer önde bir şey olursa, bu fırsatı değerlendirmeye çalışacağız."

"Kötümser olmak istemiyorum ama antrenmanlara ve Bahreyn'deki tempoya baktığımızda, kendimize karşı dürüst olmalı ve Red Bull'un herkesten biraz daha önde olduğunu söylemeliyiz."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Yarınki hedefimiz Checo ile galibiyet için mücadele etmek değil. Fakat daha önce de söylediğim gibi Formula 1 her zaman matematiğe göre işlemez, her şey olabilir. Bugün Verstappen 15. oldu, bazen böyle şeyler olur." dedi.

Alonso, Aston Martin'in rakiplerinin Pazar günü güçlü olmasını ve aradaki farkların çok yakın olmasını bekliyor.

"Çok yakın bir yarış bekliyorum ve bence küçük detayların etkisi önemli olacak: Bunlardan biri start, biri lastik yönetimi olacak. Bir diğeri strateji ve muhtemelen sonuncusu da şans olacak."

"Çünkü geçen yıl Checo ile şansın ve güvenlik aracının burada ne kadar büyük bir faktör olabileceğini gördük."

"Tüm bu noktaların üstesinden gelmek zorundayız. Bence takım olarak kendi elimizdeki her şeyi yerine getirmeye hazırız."

"Araç yarış temposunda iyi gibi görünüyor, lastikler üzerinde çok hassas görünüyor. Dolayısıyla güçlü yönlerimizi kullanmaya çalışacağız ve umarım şans yanımızda olur."