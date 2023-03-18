Önceki / Ocon: "Geçen hafta yaşananları geride bırakmayı hedefliyorum"
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Alonso: "Perez ve Red Bull'u yenmemiz pek mümkün görünmüyor"

Fernando Alonso, Aston Martin'in Pazar günkü Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Red Bull'u yenebilecek seviyede olmasını beklemiyor.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Alonso: "Perez ve Red Bull'u yenmemiz pek mümkün görünmüyor"
Haberi dinle

Çifte dünya şampiyonu sıralama turlarında Perez'in en hızlı turunun 0.465 saniye ardında üçüncü en hızlı zamanı yaptı fakat Charles Leclerc'in grid cezasıyla pazar günü ikinci başlayacak.

Güçlü sıralama performansına rağmen Alonso, Aston Martin'in yarış temposunda çok daha güçlü olduğuna katılıyor.

Yine de Alonso, Cidde Corniche Pisti'nde zafer için Perez ile mücadele etmeyi beklemiyor ve Red Bull takımının gridin geri kalanına kıyasla "başka bir ligde" olduğunu söylüyor.

Alonso, "Perez'i geçip geçemeyeceğimizi bilmiyorum - bence henüz bunu yapabilecek konumda değiliz."

"Saf hız anlamında Red Bull'un başka bir ligde olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bence daha çok arkamızdaki takımlara konsantre olmalıyız. Ferrari çok güçlü olacak, Mercedes de güçlü, Alpine de burada hızlı."

"Bence bizim yarışımız hemen arkamızdakilerle olacak. Bugün Max'in sıralama turlarında muhtemelen kendi sınıfında olduğunu fakat  mekanik bir sorun nedeniyle sıralama turlarını tamamlayamadığını gördük."

"Aynalarımıza odaklanıp, arkamızdakileri orada tutmaya çalışacak olsak da eğer önde bir şey olursa, bu fırsatı değerlendirmeye çalışacağız."

"Kötümser olmak istemiyorum ama antrenmanlara ve Bahreyn'deki tempoya baktığımızda, kendimize karşı dürüst olmalı ve Red Bull'un herkesten biraz daha önde olduğunu söylemeliyiz."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Yarınki hedefimiz Checo ile galibiyet için mücadele etmek değil. Fakat daha önce de söylediğim gibi Formula 1 her zaman matematiğe göre işlemez, her şey olabilir. Bugün Verstappen 15. oldu, bazen böyle şeyler olur." dedi.

Alonso, Aston Martin'in rakiplerinin Pazar günü güçlü olmasını ve aradaki farkların çok yakın olmasını bekliyor.

"Çok yakın bir yarış bekliyorum ve bence küçük detayların etkisi önemli olacak: Bunlardan biri start, biri lastik yönetimi olacak. Bir diğeri strateji ve muhtemelen sonuncusu da şans olacak."

"Çünkü geçen yıl Checo ile şansın ve güvenlik aracının burada ne kadar büyük bir faktör olabileceğini gördük."

"Tüm bu noktaların üstesinden gelmek zorundayız. Bence takım olarak kendi elimizdeki her şeyi yerine getirmeye hazırız."

"Araç yarış temposunda iyi gibi görünüyor, lastikler üzerinde çok hassas görünüyor. Dolayısıyla güçlü yönlerimizi kullanmaya çalışacağız ve umarım şans yanımızda olur."

paylaşım
yorumlar

Ocon: "Geçen hafta yaşananları geride bırakmayı hedefliyorum"
Jake Boxall-Legge Daha fazlası
Jake Boxall-Legge
NIO 333: "Daha güçlü sonuçlar ortak ve yatırımcı arayışına yardımcı oluyor"

NIO 333: "Daha güçlü sonuçlar ortak ve yatırımcı arayışına yardımcı oluyor"

Formula E

NIO 333: "Daha güçlü sonuçlar ortak ve yatırımcı arayışına yardımcı oluyor" NIO 333: "Daha güçlü sonuçlar ortak ve yatırımcı arayışına yardımcı oluyor"

Fenestraz: "Mortara'ya yaptığım atak sonrası yarışı üç tekerle bitirmeyi göze aldım"

Fenestraz: "Mortara'ya yaptığım atak sonrası yarışı üç tekerle bitirmeyi göze aldım"

Formula E

Fenestraz: "Mortara'ya yaptığım atak sonrası yarışı üç tekerle bitirmeyi göze aldım" Fenestraz: "Mortara'ya yaptığım atak sonrası yarışı üç tekerle bitirmeyi göze aldım"

Ticktum: "NIO sıralamalarda çok güçlü, ancak yarışlarda değil"

Ticktum: "NIO sıralamalarda çok güçlü, ancak yarışlarda değil"

Formula E

Ticktum: "NIO sıralamalarda çok güçlü, ancak yarışlarda değil" Ticktum: "NIO sıralamalarda çok güçlü, ancak yarışlarda değil"

Fernando Alonso Daha fazlası
Fernando Alonso
Aston Martin, düzlük hızı için daha az yere basma gücü üreten ön kanat getirdi

Aston Martin, düzlük hızı için daha az yere basma gücü üreten ön kanat getirdi

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Aston Martin, düzlük hızı için daha az yere basma gücü üreten ön kanat getirdi Aston Martin, düzlük hızı için daha az yere basma gücü üreten ön kanat getirdi

Villeneuve: "Alpine, Alonso'yu kaybetmenin acısını çekecek"

Villeneuve: "Alpine, Alonso'yu kaybetmenin acısını çekecek"

Formula 1

Villeneuve: "Alpine, Alonso'yu kaybetmenin acısını çekecek" Villeneuve: "Alpine, Alonso'yu kaybetmenin acısını çekecek"

Alonso: "Aston Martin'in 'temel' aracından, çok daha fazlası gelecek"

Alonso: "Aston Martin'in 'temel' aracından, çok daha fazlası gelecek"

Formula 1

Alonso: "Aston Martin'in 'temel' aracından, çok daha fazlası gelecek" Alonso: "Aston Martin'in 'temel' aracından, çok daha fazlası gelecek"

Aston Martin Racing Daha fazlası
Aston Martin Racing
Alonso: "Hâlâ araca alışmaya çalışıyorum"

Alonso: "Hâlâ araca alışmaya çalışıyorum"

Formula 1
Bahreyn GP

Alonso: "Hâlâ araca alışmaya çalışıyorum" Alonso: "Hâlâ araca alışmaya çalışıyorum"

Aston Martin, Stroll'e yardımcı olmak için direksiyon desteğini artırmış

Aston Martin, Stroll'e yardımcı olmak için direksiyon desteğini artırmış

Formula 1
Bahreyn GP

Aston Martin, Stroll'e yardımcı olmak için direksiyon desteğini artırmış Aston Martin, Stroll'e yardımcı olmak için direksiyon desteğini artırmış

Lawrence: "Neler yapabileceğimizi gösterdik"

Lawrence: "Neler yapabileceğimizi gösterdik"

Formula 1
Bahreyn GP

Lawrence: "Neler yapabileceğimizi gösterdik" Lawrence: "Neler yapabileceğimizi gösterdik"

Son Haberler

Alonso: "Perez ve Red Bull'u yenmemiz pek mümkün görünmüyor"

Alonso: "Perez ve Red Bull'u yenmemiz pek mümkün görünmüyor"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Alonso: "Perez ve Red Bull'u yenmemiz pek mümkün görünmüyor" Alonso: "Perez ve Red Bull'u yenmemiz pek mümkün görünmüyor"

Ocon: "Geçen hafta yaşananları geride bırakmayı hedefliyorum"

Ocon: "Geçen hafta yaşananları geride bırakmayı hedefliyorum"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Ocon: "Geçen hafta yaşananları geride bırakmayı hedefliyorum" Ocon: "Geçen hafta yaşananları geride bırakmayı hedefliyorum"

Verstappen: "Yarış için heyecanlıyım, podyum mümkün"

Verstappen: "Yarış için heyecanlıyım, podyum mümkün"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Verstappen: "Yarış için heyecanlıyım, podyum mümkün" Verstappen: "Yarış için heyecanlıyım, podyum mümkün"

Hamilton: "Araçla aramda bir bağ hissetmiyorum"

Hamilton: "Araçla aramda bir bağ hissetmiyorum"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Hamilton: "Araçla aramda bir bağ hissetmiyorum" Hamilton: "Araçla aramda bir bağ hissetmiyorum"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.