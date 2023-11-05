Alonso: "Perez beni geçince 'podyum kaçtı' dedim"
Aston Martin pilotu Fernando Alonso, Brezilya'da elde ettiği podyumun ardından çok mutlu olduğunu söylüyor.
Fernando Alonso, bu yılın en iyi sürüşlerinden birisini sergilediği Interlagos'ta, Sergio Perez'in tüm baskısına rağmen yerini korudu.
Bitime iki tur kala Perez'e geçilen Alonso, son turda harika bir atakla üçüncülüğü aldı ve podyuma çıktı.
Hollanda'dan sonra ilk kez podyuma çıkan Alonso, sonuçtan dolayı çok mutluydu.
İspanyol pilot şöyle konuştu: "30 tur boyunca Checo'nun baskısı altındaydım. Bitime iki tur kala beni geçtiğinde 'Bu iş bitti... Podyumu kaybettik' diye düşündüm."
"Fakat -son turda- birinci virajda biraz geç fren yaptı ve bunu görünce 'dördüncü virajda deneyeceğim' dedim."
"Sonunda üçüncülüğü geri aldık ve bunun takım için gerçekten olağanüstü bir sonuç olduğunu düşünüyorum."
"Birkaç aydır zorluklarla karşı karşıyaydık, son iki yarışta iki kez yarış dışı kalmıştık. Bu podyumu fabrikada çalışan tüm ekibe adıyorum, takım olarak son ana kadar savaşmaya devam ediyoruz."
Alonso aracın yarışta güçlü göründüğünü söyledi.
"Evet güçlüydü. Aslında araç hakkında hâlâ bir şeyler öğreniyoruz."
"Bu araç aerodinamik açıdan çok karmaşık. Bu yıl mücadelenin sürdüğünü unutmadan gelecek yıl için testler yapıyoruz."
"Mutluyuz ve artık Las Vegas'a da pozitif gidiyoruz."
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
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