Formula 1 Las Vegas GP

Alonso: “Perde arkasındaki çalışmaları görmek gelecek yıl için bana güven veriyor”

Fernando Alonso, Honda güç ünitesinin rakiplerinin çok gerisinde kaldığını ve dayanıklılık sorunları yaşadığını belirtirken, şasi gelişiminin gelecek yıl için umut verdiğini söyledi.

Benjamin Vinel Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 25 Kas 2026 15:30

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Formula 1'in yüzde 47 elektrik enerjisine dayalı yeni motor kurallarına geçişiyle birlikte Honda'nın ürettiği güç ünitesi, hem performans hem de dayanıklılık açısından Aston Martin'i hayal kırıklığına uğrattı.

Hollanda GP'sinde getirilen güncelleme beygir gücünü artırsa da sürüş karakterindeki pürüzleri gideremedi. Lance Stroll, bu sezon Brezilya'da 13. kez yarış dışı kalırken Las Vegas'ta ise AMR26, sıralamalarda 33 km/s, yarışta ise 27 km/s son hız eksiğiyle rakiplerinin gerisinde kaldı.

Fernando Alonso, Aston Martin

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Motor tarafındaki tabloyu açık sözlülükle değerlendiren Alonso, Japon üreticinin perde arkasındaki yoğun çabasının 2027 sezonu için kendisine güven verdiğini ifade etti: "Motor tarafında rakiplerimizin çok gerisindeyiz ve elimizdeki bu güç ünitesiyle rekabetçi olabilmemiz mümkün değil.”

“Las Vegas gibi bazı pistlerde sadece düzlüklerde tur başına iki saniyeden fazla zaman kaybediyoruz ve dayanıklılık da olması gereken seviyede değil. Güç ünitesi cephesindeki gidişattan kimse memnun değil ama Honda'nın durumu düzeltmek için çok sıkı çalıştığını biliyoruz.”

“Perde arkasında yürütülen çalışmaları ve kararlılığı görmek gelecek yıl için bana güven veriyor."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Motor gücünün daha az belirleyici olduğu virajlı Zandvoort pistinde dokuzuncu, yağmurlu Sepang'da ise sekizinci olarak puan alan İspanyol pilot, şasi gelişiminden oldukça memnun olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: "Budapeşte’deki şasi güncellemesinin bize belirli bir tur zamanı kazandırması gerekiyordu ve öyle de oldu. Budapeşte'de rekabetçiydik, Zandvoort ve Malezya'da ise puan aldık.”

“Bu sezon şasiye getirdiğimiz tek büyük güncellemeyle orta gruptaki mücadeleye dahil olmayı başardık. Bu da doğru yönde ilerlediğimizi ve zaman içinde çok iyi bir araca sahip olabileceğimizi gösteriyor."

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