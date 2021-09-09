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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Alonso: "Pazar gününe odaklanmalıyız"

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Alpine sürücüsü Fernando Alonso, sprint sıralama formatının uygulanacağı İtalya Grand Prix’si öncesinde asıl odaklanmaları gereken şeyin pazar günkü yarış olacağını söyledi.

Alonso: "Pazar gününe odaklanmalıyız"

Geçtiğimiz hafta sonu Zandvoort’ta iyi bir yarış geçirip 6. olan Alonso, hem Hollanda GP hem de İtalya GP hakkındaki sorulara yanıt verdi.

Zandvoort’taki ilk tecrübesinden keyif alıp almadığı sorulduğunda İspanyol sürücü, “Eğlendim. Keyifli bir hafta sonuydu. Cuma günü pisti öğrenmek iyiydi.”

“Cumartesi günü sıralamaların son seansına başlamak da güzeldi, Spa’da bu olmamıştı. Sonrasında yarışta birçok bilinmeyen vardı. Lastik aşınması, güvenlik aracı olasılıkları, kırmızı bayrak olasılıkları… Antrenmanlarda gördüğümüz hiçbir şey yarışta gerçekleşmedi. Bu yüzden özel ve eğlenceli bir yarıştı. Altıncı olmak da harika bir sonuçtu.” dedi.

Zandvoort’un 3. virajında diğer sürücülere göre daha hızlı olmasının, IndyCar tecrübesine bağlı olup olmadığı sorulduğunda ise Alonso şöyle konuştu: “Hayır. İki seri arasında karşılaştırılabilecek hiçbir şey yok.”

“Indy’deki virajların eğimi daha az, hız çok daha fazla, yere basma gücü ise çok farklı. Indy’de ayrıca çok daha içten gidiyorsun. Dış taraftan gitmenin bir anlamı yok. Burada ise dış taraftan gitmek gerekti, çünkü virajda farklı bölümler vardı.”

“Birkaç ay önce Formula Renault’nun Zandvoort’taki yarışını izlemiştim. Ben de ilk antrenman seansında farklı çizgiler denedim ve iyi çalışıyor gibi göründüler. Dediğim gibi, eğlenceliydi. Çünkü orada baskıyı hissediyorsunuz ve farklı bir hissiyat var.”

Bu hafta sonu Monza’da, daha önce Silverstone’da denenen sprint sıralama formatı olacak. Bu konuda heyecanlı olup olmadığı sorulan Alonso, “Burası Silverstone’dan daha zor olacak gibi. Pist düzeni, ilk virajlar burada biraz daha zor. Çok fazla yarış çizgisi yok, ilk virajda çok trafik olacak.”

“Bu yüzden temkinli olmalıyız, çünkü asıl yarış pazar günü. Ancak iyi bir ilk tur geçirebilmek ve sıralar kazanabilmek Monza için kilit nokta.” şeklinde konuştu.

Fernando Alonso, Alpine A521, Esteban Ocon, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521, Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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