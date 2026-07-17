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Formula 1 Belçika GP

Alonso: "Pazar günü önceliğim Dünya Kupası finalini izlemek"

Fernando Alonso, Belçika Grand Prix'sinde Aston Martin'den güçlü bir sonuç beklemediğini söylerken, pazar günkü en büyük önceliğinin Dünya Kupası finalini izleyebilmek için evine zamanında dönmek olduğunu dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Clive Mason / Getty Images

2026 Formula 1 sezonunda şimdiye kadar beklentilerin oldukça gerisinde kalan ve gridin arka sıralarına gerileyen Aston Martin'de mücadele eden iki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso, Spa-Francorchamps'ta da iddialı bir sonuç beklemediğini ifade etti.

İspanyol pilotun asıl heyecanı ise pazar akşamı oynanacak FIFA Dünya Kupası finali. İspanya, New York'ta oynanacak finalde son dünya şampiyonu Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Final karşılaşmasının İspanya saatiyle 21.00'de başlayacak olması nedeniyle Alonso'nun yarışı tamamladıktan sonra maçı kaçırmamak için zamanla yarışması gerekecek.

Belçika Grand Prix'si öncesinde basın mensuplarına konuşan Alonso, şu ifadeleri kullandı: "Bu hafta sonu farklı olacak çünkü çok büyük beklentilerimiz yok."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Açıkçası pazar günkü en büyük önceliğim eve dönüp maçı izleyebilmek."

"Gridin arka sıralarında olsanız bile yaptığım işten hâlâ keyif alıyorum. Sonuçta pistte diğer 21 araçla yarışıyorum."

"Kaskın vizörünü kapattığınız anda kokpitin içinde mutlu oluyorsunuz."

"O iki saat boyunca dış dünyayla tamamen bağınızı kesiyorsunuz ve sadece kendi dünyanızda yarışa odaklanıyorsunuz."

"Ama araçtan indikten sonra bütün odağım, eğer yetişebilirsem maçı izlemek olacak."

Alonso, maçın tamamını izleyememe ihtimalinin yüksek olduğunu da kabul etti: "İşimiz zor çünkü yarıştan sonra eve uçacağız."

"Bu yüzden büyük ihtimalle pazar günü ancak ikinci yarıyı izleyebileceğim. İlk yarıyı ise muhtemelen kaçıracağım."

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