Alonso parmağındaki sakatlığa rağmen Avustralya GP'de yarışacak

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Alonso, sıralama turlarının son bölümündeki ilk turunda hidrolik arızası yaşamış ve sonrasında bariyerlere çarpmıştı.

İspanyol pilot son ana kadar elini direksiyonda tuttu ve aracı kurtarmaya çalıştı. Darbede elleri ve baş parmağı ağır bir darbe aldı. Bundan ötürü de baş parmağının bandajlanması gerekti.

Alpine pilotu, darbenin etkisine rağmen yarışta herhangi bir sorun yaşamayı beklemediğini dile getirdi.

Alonso, "İyiyim. Dün ön kanadı kurtarabilmek adına kazadan önceki son ana kadar direksiyonu tuttum. Fakat o anda hidrolik direksiyonum çalışmıyordu, araçta çalışan hiçbir şey yoktu."

“Bu darbe baş parmağımın esnemesine neden oldu ve bu yüzden şimdi biraz acıyor. Yine de bugünkü yarışta sorun olmamalı." dedi.

Öte yandan Alpine, dün kazaya sebep olan sorunu tespit etti ve yaptığı çalışmaları ardından çözdü. İspanyol pilot yarışa 10. sıradan başlayacak.

Fernando Alonso, Alpine A522, in the pit lane Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images