Alonso: "Performansımızı İspanya'ya da taşımalıyız"

Alpine, Bahreyn'den puansız ayrılsa da hem Emilia Romagna hem de Portekiz yarışlarında iki araçla birden puan almayı başardı.

Özellikle takımın Portekiz'deki performansı etkileyiciydi ve orta grubun ön tarafına çıkmış gibi göründüler.

Bazıları bu formun piste özgü olduğunu düşünüyor. Ancak Alonso, İspanya GP'de bunu koruyabilecekleri görüşünde.

Alonso, İspanya GP öncesi şöyle konuştu: "İspanya'ya geri döndüğüm için gerçekten çok heyecanlıyım."

"Kendi ülkenizde yarışmak her zaman için özeldir ve Barselona'yla ilgili oldukça hoş anılarım var. Bu, tüm sürücülerin iyi bildiği bir pist, çünkü genellikle sezon öncesi testini burada yapıyoruz ve her sezon burada yarış düzenliyoruz."

"Bu, çok sayıda yüksek hızlı viraja sahip zorlu bir pist. Yarış aynı zamanda Portekiz ile de arka arkaya yapılıyor, bu yüzden ivmeyi devam ettirmek güzel."

"Geleneksel olarak geçişin zor olduğu bir pist, bu yüzden sıralama turları çok önemli olacak. Hafta sonu nerede olduğumuzu göreceğiz ve biraz daha puan aldığımız olumlu bir hafta sonu geçirmek isteyeceğiz."

"Portekiz genel olarak bizim için iyi bir hafta sonu oldu. Araçta önceki iki yarıştan daha iyi performans gösterdi ve Cuma gününden itibaren kendimi rahat hissettim."

Fernando Alonso, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

"Ne yazık ki sıralama turları benim için planlandığım gibi gitmedi fakat bunu çok güçlü bir yarışla telafi ettik ve rakiplerimizle ilk on için savaşmaktan epey keyif aldım."

"Eğer gridde daha iyi pozisyonlardan başlamış olsaydık, Pazar günü daha da fazla puan alabilirdik. Bu formu İspanya'ya taşımak istiyoruz."

Esteban Ocon ise şunları ekledi: "Baştan sona zorlu ve adil bir yarıştı, direksiyon başında keyif aldım. Portekiz'de, ortaya koyduğumuz çabalardan epey memnun kaldık. Sağlam bir cuma gününü gerçekten iyi bir cumartesiye dönüştürdük ve sıralama turlarında altıncı olmak harikaydı."

"Yarış sonucu, bu sezon şu ana kadar kaydettiğimiz ilerlemeyi gösteriyor. Fakat aynı zamanda yapacak daha çok şeyimiz olduğunu ve daha fazlasını bulabileceğimizi de gösteriyor."

"Ferrari ve McLaren ile savaşmak harikaydı ama bunu tutarlı şekilde yapmayı ve elbette onları yenmeyi hedeflemeliyiz. Bakalım bu hafta sonu neler yapabileceğiz? Aracın bu pistte nasıl performans sergileyeceğini göreceğiz."

Esteban Ocon, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images