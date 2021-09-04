Alonso olaylı bir yarış beliyor

Alpine pilotu Alonso, hafta sonu boyunca iyi bir performans sergiledi ve sıralama turlarının son bölümüne kalmayı başardı.

İspanyol pilot, son bölümde Esteban Ocon'a geçilmekten kurtulamadı fakat yarışa dokuzuncu sıradan başlayacak ve Zandvoort pistinde geçiş yapmak o kadar da kolay değil.

Ayrıca bu hafta sonu şimdiye kadar çok sayıda kırmızı bayrak vardı ve seansların hemen hemen hepsi olaylı geçti.

Günün ardından DAZN'a konuşan Alonso, pazar günkü yarışın olaylı geçeceğine inandığını ve hedeflerinin puan olduğunu söyledi.

Alonso şöyle konuştu: "Bütün hafta sonu şimdiye kadar pist dışına çıkışlar, sarı ve kırmızı bayraklar nedeniyle biraz garip geçti. Bu yüzden yarın bu açıdan çok fazla olay olabileceğini düşünüyorum, bazı güvenlik araçları vb. gibi şeyler olabilir. Bu yüzden tetikte olmamız gerekiyor."

"Şimdiye kadar belalardan uzak durma konusunda çok iyiydik ve güzel bir hafta sonu geçiriyoruz. Sıralama turlarında son bölüme kalıp, yarışa üçüncü sıradan başlamak bence iyi bir pozisyon ve umarım birilerini geçebiliriz."

"Temiz taraftan başlıyoruz ve oradan sahip olduğumuz pozisyonu geliştirmeye çalışacağız çünkü ilk turun ardından burada geçiş yapmanın çok zor olacağını düşünüyoruz."

Startta mümkün olduğunda çok sıra kazanmaya çalışıp çalışmayacağı sorusuna Alonso, "Stratejimiz biraz da bu olacak. Agresif bir ilk tur geçirmeye çalışacağız ve sonrasında pistte çok fazla aksiyon olmadığı için her şeyin pitlerde belli olduğu Monako ve Macaristan tarzı bir yarış olacak." dedi.

Kimileri Zandvoort'un Formula 1'e uygun bir pist olmadığı görüşünde.

Alonso bu konuda, "Bu kesinlikle farklı bir pist. Çok daha dar, tesisler de sınırlı vb. gibi pek çok örnek verilebilir. Fakat sonunda nerede yarışacağımıza FIA karar veriyor. Burada inanılmaz bir Verstappen taraftar grubu var ve bu da sanırım etkili oldu."

"Bu pist hata affetmiyor, diğer pistler gibi pist dışına çıkıp geri dönebileceğiniz bir yer değil. Bu bizim için biraz garip ama 5-6 yıl önce pistlerin hepsi böyleydi." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images