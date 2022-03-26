Alonso olaylı bir yarış bekliyor, Ocon podyum hedefliyor

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Alpine, Suudi Arabistan'daki sıralama turlarında Ferrari ve Red Bull ile birlikte iki araçla birden son bölüme kalmayı başaran üç takımdan biriydi.

Esteban Ocon, sıralama turlarını beşinci bitirip "geri kalanların en iyisi" olurken, Fernando Alonso, Ocon'la çok benzer bir tur çıkarsa da, yakın orta grupta yedinci sırada yer aldı.

Seansın ardından konuşan Alonso, şöyle dedi: "Bugün genel anlamda güzel bir gündü ve iyi bir tempo yakaladık."

"Bahreyn'de son bölüme kalmayı başardık ve bugün Cidde'de aynı şeyi tekrar yaptık. Bu hafta sonu şimdiye kadar, bir hafta öncesine göre biraz daha iyi durumdayız."

"Şu ana kadar takım için her şey olumlu ve aracımız iyi bir izlenim bırakıyor."

"Bugün sadece üç takım iki araçla birden son bölüme kaldı: Red Bull, Ferrari ve Alpine. Bir yandan bu sonuca sevinmeliyiz, diğer yandan önümüzde uzun bir yarış var. Yarışta güvenlik aracının birden fazla kez piste çıkacağını tahmin ediyorum."

"Geçen yıldan, Suudi Arabistan Grand Prix'sinin kaotik olabileceğini ve buna hazır olmanız gerektiğini hatırlıyoruz."

Ocon ise gözünü çoktan podyuma çıktı.

"Sıralama turları harikaydı! Bu pistte ilk beşten başlıyorsanız, yarışta önünüze pek çok fırsat çıkabilir. Bugün Fernando da ilk 10'a girmeyi başardı ve bana göre bu, takımın ilerlemekte olduğunu gösteren çok iyi bir sonuç."

"Her şey yolunda gidiyor, her şeyi doğru yapıyoruz ve bunu biliyor olmak çok keyifli."

"Yarış için tahminde bulunmak istemiyorum ama podyum için yarışmaya niyetliyim çünkü geçen yıl Cidde'de buna yaklaşıp, dördüncü olmuştum."

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images