Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Leclerc: "Attığım turdan çok memnunum" Sonraki / Russell: "Dalgalanma sorunu başka şeylere odaklanmamıza izin vermiyor"
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Alonso olaylı bir yarış bekliyor, Ocon podyum hedefliyor

Fernando Alonso, sıralama turlarının ardından verdiği demeçte, pazar günkü yarışın olaylı geçeceğini söylerken,

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Alonso olaylı bir yarış bekliyor, Ocon podyum hedefliyor
Haberi dinle

Alpine, Suudi Arabistan'daki sıralama turlarında Ferrari ve Red Bull ile birlikte iki araçla birden son bölüme kalmayı başaran üç takımdan biriydi.

Esteban Ocon, sıralama turlarını beşinci bitirip "geri kalanların en iyisi" olurken, Fernando Alonso, Ocon'la çok benzer bir tur çıkarsa da, yakın orta grupta yedinci sırada yer aldı.

Seansın ardından konuşan Alonso, şöyle dedi: "Bugün genel anlamda güzel bir gündü ve iyi bir tempo yakaladık."

"Bahreyn'de son bölüme kalmayı başardık ve bugün Cidde'de aynı şeyi tekrar yaptık. Bu hafta sonu şimdiye kadar, bir hafta öncesine göre biraz daha iyi durumdayız."

"Şu ana kadar takım için her şey olumlu ve aracımız iyi bir izlenim bırakıyor."

"Bugün sadece üç takım iki araçla birden son bölüme kaldı: Red Bull, Ferrari ve Alpine. Bir yandan bu sonuca sevinmeliyiz, diğer yandan önümüzde uzun bir yarış var. Yarışta güvenlik aracının birden fazla kez piste çıkacağını tahmin ediyorum."

"Geçen yıldan, Suudi Arabistan Grand Prix'sinin kaotik olabileceğini ve buna hazır olmanız gerektiğini hatırlıyoruz."

Ocon ise gözünü çoktan podyuma çıktı.

"Sıralama turları harikaydı! Bu pistte ilk beşten başlıyorsanız, yarışta önünüze pek çok fırsat çıkabilir. Bugün Fernando da ilk 10'a girmeyi başardı ve bana göre bu, takımın ilerlemekte olduğunu gösteren çok iyi bir sonuç."

"Her şey yolunda gidiyor, her şeyi doğru yapıyoruz ve bunu biliyor olmak çok keyifli."

"Yarış için tahminde bulunmak istemiyorum ama podyum için yarışmaya niyetliyim çünkü geçen yıl Cidde'de buna yaklaşıp, dördüncü olmuştum."

Esteban Ocon, Alpine A522

Esteban Ocon, Alpine A522

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Leclerc: "Attığım turdan çok memnunum"
Önceki haber

Leclerc: "Attığım turdan çok memnunum"
Sonraki haber

Russell: "Dalgalanma sorunu başka şeylere odaklanmamıza izin vermiyor"

Russell: "Dalgalanma sorunu başka şeylere odaklanmamıza izin vermiyor"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Resmi: Schumacher yarışa katılmayacak Suudi Arabistan GP
Formula 1

Resmi: Schumacher yarışa katılmayacak

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP sıralama turları Suudi Arabistan GP
Formula 1

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP sıralama turları

Tsunoda yeni güç ünitesine geçti Suudi Arabistan GP
Formula 1

Tsunoda yeni güç ünitesine geçti

Son Haberler

Horner, "takvimdeki en zor pistte" pole alan Perez'i övdü
Formula 1 Formula 1

Horner, "takvimdeki en zor pistte" pole alan Perez'i övdü

Ricciardo, Ocon'u engellediği için 3 sıra ceza aldı!
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, Ocon'u engellediği için 3 sıra ceza aldı!

Russell: "Dalgalanma sorunu başka şeylere odaklanmamıza izin vermiyor"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Dalgalanma sorunu başka şeylere odaklanmamıza izin vermiyor"

Alonso olaylı bir yarış bekliyor, Ocon podyum hedefliyor
Formula 1 Formula 1

Alonso olaylı bir yarış bekliyor, Ocon podyum hedefliyor

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.