Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Ferrari, Red Bull'un minimum yakıt sıcaklığını aştığı konusunda birtakım soru işaretlerine sahip Sonraki / Tsunoda: "Barselona'da puan almayı başarmak harika"
Formula 1 / İspanya GP Haberler

Alonso, öfke patlamasının ardından hakemlerle barıştı

İki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso, hakemleri yetersiz ve profesyonel olmayan davranışlarla suçladıktan sonra yönetimle barıştı.

Ekleyen:
Alonso, öfke patlamasının ardından hakemlerle barıştı
Haberi dinle

Alpine pilotu, Miami Grand Prix'sinde iki kez beş saniye zaman cezası aldığı ve sekizinci sıradan 11. sıraya düştüğü için hakemlere çıkışmıştı.

Alonso, Barselona yarışı öncesi şunları söyledi: "Bunun çok adaletsiz olduğuna ve hakemlerin yetersiz davrandığına inanıyoruz."

"Pek profesyonel değillerdi."

Alonso, yaptığı çıkışın ardından FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem ile görüştü ve daha uzlaşmacı bir tavra sahipti.

İspanyol, "Miami ve perşembe gününün ardından artık daha farklı bir bakış açısına sahibim."

"Hakemler Miami'de işlerini yaptılar ve belki de anın sıcaklığında, aracın içindeyken bir şeyleri farklı görüyoruzdur."

"FIA'nın fikirlerini tamamıyla destekliyorum ve gösteriyi taraftarlar için geliştirmek adına onlarla çalışmak istiyoruz." dedi.

Alonso, Barselona'da motor değişikliği nedeniyle gridin arkasından başladığı yarışı dokuzuncu sırada bitirdi.

40 yaşındaki pilot, kendisine Renault, McLaren ve Ferrari ile kazandığı zamanları hatırlatan Barselona pistindeki kalabalıktan da memnun olduğunu belirtti.

paylaşım
yorumlar
Ferrari, Red Bull'un minimum yakıt sıcaklığını aştığı konusunda birtakım soru işaretlerine sahip
Önceki haber

Ferrari, Red Bull'un minimum yakıt sıcaklığını aştığı konusunda birtakım soru işaretlerine sahip
Sonraki haber

Tsunoda: "Barselona'da puan almayı başarmak harika"

Tsunoda: "Barselona'da puan almayı başarmak harika"
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Brundle: "Max, Perez'e borçlandı" İspanya GP
Formula 1

Brundle: "Max, Perez'e borçlandı"

Wolff: "Hamilton, 'motoru koruma' önerisiyle yarıştan çekilmeyi ima etmedi" İspanya GP
Formula 1

Wolff: "Hamilton, 'motoru koruma' önerisiyle yarıştan çekilmeyi ima etmedi"

Brundle: "Hamilton'ın yarıştan çekilmek istemesi, ne kadar az keyif aldığını gösteriyor" İspanya GP
Formula 1

Brundle: "Hamilton'ın yarıştan çekilmek istemesi, ne kadar az keyif aldığını gösteriyor"

Son Haberler

Hamilton kendini takımın lideri olarak görmüyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton kendini takımın lideri olarak görmüyor

Barselona verileri, Alfa Romeo'nun Monaco için ciddi bir aday olduğunu gösteriyor
Formula 1 Formula 1

Barselona verileri, Alfa Romeo'nun Monaco için ciddi bir aday olduğunu gösteriyor

Sainz: "Aracı anlamaya çalıştığım bir süreçten geçiyorum"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Aracı anlamaya çalıştığım bir süreçten geçiyorum"

Bottas, olay yaratan fotoğrafından 50 bin euro kazanmış
Formula 1 Formula 1

Bottas, olay yaratan fotoğrafından 50 bin euro kazanmış

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.