Alonso, öfke patlamasının ardından hakemlerle barıştı

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Alpine pilotu, Miami Grand Prix'sinde iki kez beş saniye zaman cezası aldığı ve sekizinci sıradan 11. sıraya düştüğü için hakemlere çıkışmıştı.

Alonso, Barselona yarışı öncesi şunları söyledi: "Bunun çok adaletsiz olduğuna ve hakemlerin yetersiz davrandığına inanıyoruz."

"Pek profesyonel değillerdi."

Alonso, yaptığı çıkışın ardından FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem ile görüştü ve daha uzlaşmacı bir tavra sahipti.

İspanyol, "Miami ve perşembe gününün ardından artık daha farklı bir bakış açısına sahibim."

"Hakemler Miami'de işlerini yaptılar ve belki de anın sıcaklığında, aracın içindeyken bir şeyleri farklı görüyoruzdur."

"FIA'nın fikirlerini tamamıyla destekliyorum ve gösteriyi taraftarlar için geliştirmek adına onlarla çalışmak istiyoruz." dedi.

Alonso, Barselona'da motor değişikliği nedeniyle gridin arkasından başladığı yarışı dokuzuncu sırada bitirdi.

40 yaşındaki pilot, kendisine Renault, McLaren ve Ferrari ile kazandığı zamanları hatırlatan Barselona pistindeki kalabalıktan da memnun olduğunu belirtti.

"Son sırada başlasak da taraftarlara bir gösteri sunmayı başardığımıza inanıyorum." "Bu biraz galibiyet gibi hissettiriyor. Umarım buradan itibaren düzenli olarak puan almaya başlayabiliriz."