Alonso: "Ocon'un savunması 'aşırıydı' fakat sorun değil"
Alpine pilotu Fernando Alonso, Esteban Ocon'un kendisine karşı yaptığı savunmayı "şaşırtıcı" bulduğunu söyledi.
Yarışın öne çıkan anlarından birisi de Esteban Ocon'un Fernando Alonso'ya karşı birden fazla kez yaptığı sert savunmaydı.
Özellikle starttaki savunma karşısında şaşıran Alonso, böyle bir savunmayı daha önce hiç görmediğini söyleyerek takım arkadaşına tepki gösterdi.
Ocon'un savunmasıyla alakalı ne hissettiği sorusuna Alonso, "Evet, oldukça aşırı davrandı. Ayağımı gazdan çektim ve hiçbir şey yaşanmadı."
"Muhtemelen bir fırsatı kaçırdık çünkü başlangıçta iyi kalkmıştım. Fakat yorum yapacak çok bir şey yok."
"Genel anlamda çok yavaştık. Tek pit stop stratejinin çift pit stoptan daha kötü olduğunu sanmıyorum, sadece bugünkü hızımız dünkü kadar iyi değildi."
"Sıcaklıktan mı yoksa rüzgardan mı bilmiyorum. Her iki hamurda da zorlanıyor gibiydik. Sonuç olarak McLaren ile aynı puanları aldığımız için gurur duymalıyız ve sonuçtan memnun olmalıyız. Tabii ki bunu söylerken, beşinci ve altıncı başladığımız için beklentilerimiz daha büyüktü." dedi.
Esteban Ocon, Alpine A522, Fernando Alonso, Alpine A522
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ocon ile savaşırken Ricciardo'nun kendilerini geçmesiyle alakalı Alonso, "Elbette sinir bozucuydu ancak Daniel farklı stratejideydi. Bu yüzden o anda çok endişe verici değildi. Yani çok büyük bir olay değildi." dedi.
Böyle bir yarışın ardından takım arkadaşıyla konuşmasına gerek olup olmadığı sorusuna Alonso, "Hayır, zannetmiyorum. Her zaman sert şekilde yarışıyoruz ancak herhangi bir olay yaşamamak için her zaman bir nebze boşluk bırakıyoruz. Şimdiye kadar hiç temas yaşamadık ve asla yaşamayacağız."
"O anda bu savunmaya biraz şaşırmıştım ama bazen ben de aynısın yapıyorum. Bazen o da aynısını yapıyor, başkaları da yapıyor. Bu şekilde gidiyor." yanıtını verdi.
Alonso, sert lastiğe geçtikten sonra her şeyin kötüye gittiğini söyleyerek şunları ekledi: "O lastiğin sonuna kadar dayanmasını sağlamamız gerekiyordu. Tüm yarış boyunca trafikteydim. Sırf lastikler biraz soğusun ve birkaç temiz tur atalım diye belli anlarda 2-3 saniye geri çekilmek zorunda kaldık."
Alonso son olarak Spa ile alakalı, "Bence daha iyi olmalı. Kâğıt üstünde bu yıl şu ana kadar orta-düşük yere basma gücü içeren bu tür pistlerde iyiydik. Fakat burada da gridde beşinci ve altıncı sıradaydık."
"Şimdi aracımızın güçlü yönlerinin hangisi olduğunu tam olarak bilmiyorum. Herhangi bir pistte, her koşulda iyi gibi görünüyoruz. Bu yıl ıslak zeminde yapılan yarışlarda Imola'da, Kanada'da ve buradaki 3. antrenmanda iyiydik."
"Normalde Spa'da üç günden birinde yağmur yağar, bu yüzden gayet iyimserim." dedi.
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