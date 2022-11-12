Alonso, Ocon kazasıyla alakalı 5 sn zaman cezası aldı, 18. sıraya düştü

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Alpine pilotları, 6 ve 7. sıradan başladıkları Sprint yarışının başında pozisyon mücadelesine girmişlerdi. İlk olarak 4. virajda yaşanan yakınlaşma, hafif temasla sonuçlanırken, ikinci temas start finiş düzlüğünde yaşandı.

Hakemler ilk olayı yarış kazası olarak gördüler ancak ikinci olayın, Sprint yarışından sonra inceleneceğini duyurdular.

Tarafların dinlenip telemetre ve video görüntülerinin izlenmesinin ardından ana düzlükteki olayla alakalı Alonso suçlu bulundu. Bunun sonucunda Alonso'ya 5 sn zaman cezası verilirken, ayrıca süper lisansına 2 ceza puanı verildi. Alonso'nun ceza puanı böylece 6'ya yükselmiş oldu.

İncelemede takım Ocon'un 4. virajdaki temasta aracına hasar aldığı, bu yüzden düzlükte yavaş kaldığını savunmuştu ancak hakemler, telemetre verilerine göre Ocon'un ana düzlükteki hızının, aynı bölgeden hava koridoru olmadan geçen araçlarla aynı olduğunu, 15. virajdan itibaren geçiş hamlesi yapan Alonso'nun ise Ocon'un hava koridoru sayesinde çok daha hızlı olduğunu belirttiler.

Alonso, düzlükte Ocon'a fazla yaklaşınca ön kanadını Ocon'un aracının arkasına temas ettirmişti. Bunun sonucunda Alonso'nun ön kanadı kırıldı ve İspanyol pilot pite gelmek zorunda kaldı.

Hakemler, bu kazada Alonso'nun tamamen suçlu olduğunu, o hızda yapılan bu hamlenin çok tehlikeli olduğunu söylediler.

Bunun üzerine Alonso'ya 5 sn zaman cezası ve 2 ceza puanı verildi. Alonso Sprint'i 15. sırada tamamlamıştı ancak bu cezayla 18. sıraya gerilemiş oldu.