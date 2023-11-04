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Formula 1 Brezilya GP
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Alonso - Ocon kazasına ceza yok, Norris de kınama ile kurtuldu

Brezilya GP sprint sıralamalarında Fernando Alonso ve Esteban Ocon arasında yaşanan kazada, daha fazla yaptırım olmayacağı açıklandı.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
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Esteban Ocon, Alpine F1 Team, climbs out of his damaged car after contact with Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, in Shootout 1

İki pilot, Sprint Shootout sıralamalarının 1. seansının son bölümünde kaza yaşamışlardı. Hakemler olayın seanstan sonra inceleneceğini duyurdu.

Senna S virajından çıkışta yaşanan kazada Ocon hızlı turundayken, Alonso ona yol vermek için dışarı doğru açıldı ancak Ocon virajın içinde kontrolü kaybedince Alonso'nun üstüne doğru gitmekten kurtulamadı ve temas yaşandı.

Bu temasın sonucunda seans, kırmızı bayrak altında tamamlandı.

Seanstan sonra yapılan incelemelerin ardından olaya daha fazla cezai yaptırım uygulanmayacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Alonso, . virajdan çıkışta Ocon'un hızlı bir şekilde yaklaştığını biliyordu, bu yüzden ideal çizginin dışına çıkarak Ocon'un geçmesine izin vermeye çalıştı. 3. virajda Ocon, aracının kontrolünü kaybetti ve virajın çıkışında ideal çizginin dışına çıktı."

"Aynı anda Alonso, ideal çizgiye doğru yönelince, Ocon'a daha az boşluk kaldı. Bu iki olayın birleşimi kazaya neden oldu. Hakemler, tek bir pilotun büyük ölçüde hatalı olmadığına karar verdiler." denildi. 

Ocon'un Alpine aracı bu kazada hasar almıştı. Mekanikerler aracı Sprint yarışından önce hazırlamayı başardılar.

Diğer taraftan sprint için pole pozisyonunu kazanan Lando Norris ile birlikte takım arkadaşı Oscar Piastri, George Russell ve Yuki Tsunoda, yavaş turlarında maksimum tur zamanına uymadıkları için inceleme altına alınmışlardı. 

Bu isimlerden Norris kınama alırken diğer isimler için herhangi bir yaptırım olmadı ve açıklamada, pilotların öndekilerle yeteri kadar boşluk ayırmak için yeteri kadar yavaşladıkları bildirildi.

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