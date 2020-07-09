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Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Ocon ile aynı takımı paylaşmak güzel olacak"

paylaşım
yorumlar
Alonso: "Ocon ile aynı takımı paylaşmak güzel olacak"
Ekleyen:
, Editör
9 Tem 2020 08:09

Fernando Alonso, Renault'da Esteban Ocon'un takım arkadaşı olmaktan memnuniyet duyacağını belirtti.

Fernando Alonso, gelecek yıl Formula 1'e dönerken, Esteban Ocon'un takım arkadaşı olacak ve Fransız sürücü ilk kez bir şampiyona karşı yarışacak.

Alonso neredeyse yarıştığı takım arkadaşlarını yenmeyi başardı ve ikilinin nasıl bir ilişkiye sahip olacağı merak konusu.

Ancak Alonso, aralarında herhangi bir sorun olmasını beklemiyor.

"Esteban, Alonso Kart (karting takımı) ile yarışıyordu. Bu yüzden kartingde benim şasime sahipti ve bu yüzden onu biliyordum ve Esteban'ı her zaman diğer alt kategorilerde de takip ettim."

"Açıkçası, son birkaç yıldır bildiğimiz üzere muazzam bir yeteneği var ve son zamanlarda Mercedes'e katılmaya yakın olan bir seçenekti ve şimdi Renault'ya katılmış durumda."

"Bu yüzden hiç kimsenin Esteban'ın yeteneğinden ve aynı zamanda Formula 1 için harika olduğunu düşündüğüm karakterinden şüphe etmediğini ve onun Formula 1'de parlak bir geleceği olduğunu düşünüyorum. Onunla aynı takımı paylaşacak olmaktan ötürü mutluyum."

"Arkadaş değildik, çünkü henüz yeterince zaman geçirmedik, ama her zaman birbirimize karşı çok açık oldu. Sanal dünyada son üç ya da dört aydır sık sık konuşuyoruz."

"Tüm bu sim yarışlarında iletişim kurduk ve bazen birlikte yarışlara katılıyoruz. Yani bir çeşit momentumumuz var."

"Takımı onunla paylaşacağım için mutluyum ve umarım Renault'yu daha güçlü hale getirmek için birbirimize yardım edeceğiz."

 
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Editör Kemal Şengül

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