Alonso: "Ocon, F1'e yeniden alışmam için 'çok hızlı bir referans' oldu"

İki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso, iki yıl ayrı kalarak Indianapolis 500, Le Mans 24 Saat ve Dakar Rallisi gibi kategorileri deneyimlemesinin ardından bu sezon F1'e geri döndü.

Alonso başta Alpine'de, Ocon'un formuna yetişmekte zorlansa da son 10 yarışın 9'undan puan almayı başardı ve şampiyonada takım arkadaşından yukarıya çıktı.

İspanyol, 2018'de McLaren takım arkadaşı Stoffel Vandoorne'u, birlikte geçirdikleri ikinci sezonlarında 21-0 yenmesinin ardından, sıralamada takım arkadaşlarını domine etmesiyle tanındı.

Stoffel Vandoorne, McLaren MCL33 ve Fernando Alonso, McLaren Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ancak Alonso, bu yıl sıralama turlarında Ocon'dan bir galibiyet ile önde ve aralarındaki farkın ne kadar yakın olduğunu görebiliyor.

Alonso, "Bu yıl her şey birbirine çok yakın."

"Yılın başında birbirimize yaklaşamıyorduk bile. Hızına yetişemediğime eminim. Bu yüzden Esteban'ın kariyerinin zirvesinde olması avantaj sağladı."

"Onun kadar hızlı bir referansa yetişmeye çalışmak benim için iyi oldu. Esteban sayesinde alışma dönemimi daha kısa tutabildim." dedi.

Alonso, takımdaki atmosferi iyi yapmakta Esteban'ın rolü olduğunu söyledi ve bunun takımlar şampiyonasında beşincilik mücadelesi için bir motivasyon olmasını umuyor. Alpine şu anda altıncı sırada oturan AlphaTauri'nin, 19 puan önünde yer alıyor.

Alonso, Ocon için, "Takımda çok iyi bir ortam, güzel bir atmosfer oluşturmak için yardım etti."

"Şu anda daha fazlasını isteyemem."

"Alpine'e takımlar şampiyonasında yardım etmek için hep birlikte çabalayalım. Aston Martin ve AlphaTauri ile sıkı bir mücadele olacak."

"Bu yüzden her hafta sonunda ikimizin de en iyi haline ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.