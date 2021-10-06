Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Perez'in, Red Bull'daki formunu toplayacağına dair hiç "şüphesi" yok
Formula 1 Haberler

Alonso: "Ocon, F1'e yeniden alışmam için 'çok hızlı bir referans' oldu"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Fernando Alonso, 2021 yılında Formula 1'e yeniden uyum sağlamasına yardım ettiği için Esteban Ocon'u takdir etti ve Fransız'ın 'çok hızlı bir referans' olduğunu söyledi.

Alonso: "Ocon, F1'e yeniden alışmam için 'çok hızlı bir referans' oldu"

İki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso, iki yıl ayrı kalarak Indianapolis 500, Le Mans 24 Saat ve Dakar Rallisi gibi kategorileri deneyimlemesinin ardından bu sezon F1'e geri döndü.

Alonso başta Alpine'de, Ocon'un formuna yetişmekte zorlansa da son 10 yarışın 9'undan puan almayı başardı ve şampiyonada takım arkadaşından yukarıya çıktı.

İspanyol, 2018'de McLaren takım arkadaşı Stoffel Vandoorne'u, birlikte geçirdikleri ikinci sezonlarında 21-0 yenmesinin ardından, sıralamada takım arkadaşlarını domine etmesiyle tanındı.

Stoffel Vandoorne, McLaren MCL33 ve Fernando Alonso, McLaren

Stoffel Vandoorne, McLaren MCL33 ve Fernando Alonso, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ancak Alonso, bu yıl sıralama turlarında Ocon'dan bir galibiyet ile önde ve aralarındaki farkın ne kadar yakın olduğunu görebiliyor.

Alonso, "Bu yıl her şey birbirine çok yakın."

"Yılın başında birbirimize yaklaşamıyorduk bile. Hızına yetişemediğime eminim. Bu yüzden Esteban'ın kariyerinin zirvesinde olması avantaj sağladı."

"Onun kadar hızlı bir referansa yetişmeye çalışmak benim için iyi oldu. Esteban sayesinde alışma dönemimi daha kısa tutabildim." dedi.

Alonso, takımdaki atmosferi iyi yapmakta Esteban'ın rolü olduğunu söyledi ve bunun takımlar şampiyonasında beşincilik mücadelesi için bir motivasyon olmasını umuyor. Alpine şu anda altıncı sırada oturan AlphaTauri'nin, 19 puan önünde yer alıyor.

Alonso, Ocon için, "Takımda çok iyi bir ortam, güzel bir atmosfer oluşturmak için yardım etti."

"Şu anda daha fazlasını isteyemem."

"Alpine'e takımlar şampiyonasında yardım etmek için hep birlikte çabalayalım. Aston Martin ve AlphaTauri ile sıkı bir mücadele olacak."

"Bu yüzden her hafta sonunda ikimizin de en iyi haline ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

paylaşım
yorumlar
Perez'in, Red Bull'daki formunu toplayacağına dair hiç "şüphesi" yok

Önceki haber

Perez'in, Red Bull'daki formunu toplayacağına dair hiç "şüphesi" yok
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull, Türkiye'de özel renk tasarımıyla yarışacak!

9 s
2
Formula 1

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!

2 ay
3
Formula 1

S Sport, 2021 Türkiye GP'yi şifresiz yayınlayacak!

1 g
4
Formula 1

Red Bull, Honda'ya teşekkür için beyaz ağırlıklı özel bir tasarım mı kullanacak?

21 s
5
Formula 1

Alonso: "Ocon, F1'e yeniden alışmam için 'çok hızlı bir referans' oldu"

21 dk
Son Haberler
Alonso: "Ocon, F1'e yeniden alışmam için 'çok hızlı bir referans' oldu"
F1

Alonso: "Ocon, F1'e yeniden alışmam için 'çok hızlı bir referans' oldu"

21dk
Perez'in, Red Bull'daki formunu toplayacağına dair hiç "şüphesi" yok
F1

Perez'in, Red Bull'daki formunu toplayacağına dair hiç "şüphesi" yok

1 s
Piastri, Zhou'yu 2022'deki son F1 koltuğundan edebilir
F1

Piastri, Zhou'yu 2022'deki son F1 koltuğundan edebilir

3 s
Williams, F1'deki kibri içerisinde nasıl kaybolmuyor?
F1

Williams, F1'deki kibri içerisinde nasıl kaybolmuyor?

6 s
Albon: "Red Bull F1 takımının 'kötü adam' yanılgısı yok"
F1

Albon: "Red Bull F1 takımının 'kötü adam' yanılgısı yok"

6 s
Son Videolar
Özel röportaj: 2021 F1 Türkiye GP öncesinde tüm sorularınızı Intercity'e sorduk 21:31
Formula 1
3 Eki 2021

Özel röportaj: 2021 F1 Türkiye GP öncesinde tüm sorularınızı Intercity'e sorduk

Katar GP, F1 takvimine uzun vadeli olarak girdi 00:58
Formula 1
30 Eyl 2021

Katar GP, F1 takvimine uzun vadeli olarak girdi

Geçiş Lastikleri, 100 Galibiyet & Daha Fazlası | F1 2021 Rusya GP Yarış Değerlendirmesi 08:02
Formula 1
29 Eyl 2021

Geçiş Lastikleri, 100 Galibiyet & Daha Fazlası | F1 2021 Rusya GP Yarış Değerlendirmesi

Will Buxton, F1 Rusya GP'yi değerlendiriyor 03:19
Formula 1
29 Eyl 2021

Will Buxton, F1 Rusya GP'yi değerlendiriyor

Ferrari, Formula 1'deki geri dönüşü için nasıl savaşıyor? 05:05
Formula 1
29 Eyl 2021

Ferrari, Formula 1'deki geri dönüşü için nasıl savaşıyor?

Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Perez'in, Red Bull'daki formunu toplayacağına dair hiç "şüphesi" yok
Formula 1

Perez'in, Red Bull'daki formunu toplayacağına dair hiç "şüphesi" yok

Albon: "Red Bull F1 takımının 'kötü adam' yanılgısı yok" Türkiye GP
Formula 1

Albon: "Red Bull F1 takımının 'kötü adam' yanılgısı yok"

Vettel: "Whitmarsh, Aston Martin için güçlü bir anlaşma"
Formula 1

Vettel: "Whitmarsh, Aston Martin için güçlü bir anlaşma"

Çok Okunanlar Bugün

Red Bull, Türkiye'de özel renk tasarımıyla yarışacak!
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Türkiye'de özel renk tasarımıyla yarışacak!

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!

S Sport, 2021 Türkiye GP'yi şifresiz yayınlayacak!
Formula 1 Formula 1

S Sport, 2021 Türkiye GP'yi şifresiz yayınlayacak!

Red Bull, Honda'ya teşekkür için beyaz ağırlıklı özel bir tasarım mı kullanacak?
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Honda'ya teşekkür için beyaz ağırlıklı özel bir tasarım mı kullanacak?

Alonso: "Ocon, F1'e yeniden alışmam için 'çok hızlı bir referans' oldu"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Ocon, F1'e yeniden alışmam için 'çok hızlı bir referans' oldu"

Rea'in eleştirilerine katılmayan Toprak: "Belki korkmuştur!"
World Superbike World Superbike

Rea'in eleştirilerine katılmayan Toprak: "Belki korkmuştur!"

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

Albon: "Red Bull F1 takımının 'kötü adam' yanılgısı yok"
Formula 1 Formula 1

Albon: "Red Bull F1 takımının 'kötü adam' yanılgısı yok"

Son Haberler

Alonso: "Ocon, F1'e yeniden alışmam için 'çok hızlı bir referans' oldu"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Ocon, F1'e yeniden alışmam için 'çok hızlı bir referans' oldu"

Perez'in, Red Bull'daki formunu toplayacağına dair hiç "şüphesi" yok
Formula 1 Formula 1

Perez'in, Red Bull'daki formunu toplayacağına dair hiç "şüphesi" yok

Piastri, Zhou'yu 2022'deki son F1 koltuğundan edebilir
Formula 1 Formula 1

Piastri, Zhou'yu 2022'deki son F1 koltuğundan edebilir

Williams, F1'deki kibri içerisinde nasıl kaybolmuyor?
Formula 1 Formula 1

Williams, F1'deki kibri içerisinde nasıl kaybolmuyor?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.