Alonso: "Norris'le aradaki yarım saniyelik fark korkutucu"

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Alpine son haftalarda en hızlı dördüncü takım olmasına rağmen bu durum Fransa'da aynı değildi ve özellikle McLaren çok hızlı göründü.

Sıralama turlarını Ferrari, Red Bull ve Mercedes pilotlarına ek olarak Lando Norris'in ardında tamamlayan Alonso, duruma şaşırdığını kabul ediyor.

Alonso, "Silverstone ve Avusturya'dan sonra buraya yüksek beklentilerle geldik çünkü oralarda çok rekabetçiydik. Burada orta grubun önünde olacağımızı düşündük fakat AlphaTauri ve McLaren, güncellemeler sayesinde araçlarını epey geliştirmiş görünüyorlar."

"Zaman tablosuna baktığımda, Lando ile aramda yarım saniye olduğunu gördüm ve bu, bizim için ulaşılamaz bir nokta. Yani durum endişe verici. Fakat yarış temposunun, lastik yönetiminin ve diğer her şeyin nasıl olacağını göreceğiz. Umarım yarın onunla savaşabiliriz."

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

"Özellikle lastikler herkes için büyük bir mücadele olacak. Lastikler bu uzun virajlarda aşırı ısınma ve ufalanma yaşıyor. Yani durum zor olacak. Buradaki pit yolu, şampiyonanın en uzunu ve yaklaşık 27 saniye gibi bir şey kaybediyorsunuz. Eğer daha az pit stop yaparak 27 saniyelik bir kaybı önleyebilirsiniz, bu gerçekten harika olacaktır."

"Bunun mümkün olup olmayacağını bilmiyorum, strateji konusunda çok esnek davranacağız." dedi.

Alpine, cuma günü de pek iyi görünmüyordu.

Alonso, dünden sonra ne kadar çalışma yaptıkları sorulduğunda, "Yani bizim için kolay bir hafta sonu değildi. Bazen cuma günü geliyoruz ve araç iyi çalışıyor. Bu sayede de ayarlarda minimum değişiklik yapmamız gerekiyor."

"Burada ise cuma günü mutlu değildik ve üçüncü antrenmanda hâlâ önden kaymayla boğuşuyorduk. Sonrasında sıralama turlarında rüzgar 90 derece döndü ve böylece düzlükte rüzgar çaprazdan, ana düzlükte ise karşıdan esiyordu. Yani durum virajdan viraja değişiyordu. Haliyle kolay bir hafta sonu olmadı."

"Yedinci sıra güçlü bir pozisyon ve dün uzun sürüşler bizim için gayet iyi görünüyordu . Bu yüzden iyi bir yarış çıkarabileceğimiz konusunda umutluyum."

Yarıştan ne beklediği sorusuna ise Alonso, "Kolay bir hafta sonu olmasa da sıralama turlarında iyi bir başlangıç pozisyonu elde ettim."

"Antrenmanlarda aracın dengesinden memnun değildim. Bütün hafta sonu bunu geliştirmeye çalıştık fakat cuma günü uzun sürüşlerimiz iyiydi. Bakalım yarışta daha fazlasını yapabilecek miyiz?"

"Dediğim gibi lastikler çok önemli bir faktör olacak. Burada hemen aşırı sınıyorlar ve ufalanma başlıyor." cevabını verdi.