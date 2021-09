Alonso: "Altıncı başlıyoruz fakat daha şimdiden iki sıra gerileyeceğimiz kesin"

Fernando Alonso, ıslak zeminde gerçekleştirilen sıralama turlarında güçlü bir performans sergiledi ve Alpine ile altıncı olmayı başardı.

Bu yılki en iyi sıralama turlarından birini geçiren Alonso, üç bölümün üçünde de ilk yedide yer aldı. Hatta ikinci bölümde üçüncü olarak dikkatleri üzerine çeken İspanyol pilotun son bölümde bazı sürprizler yapabileceği düşünülüyordu. Sonunda altıncı oldu ve geri dönüşünden sonraki en iyi sıralama sonuçlarından birini aldı.

Takım arkadaşı Esteban Ocon'u geçmesinin ardından aralarındaki sıralama turları mücadelesinde durumu 8-7'ye getiren İspanyol pilot, altıncılıktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Alonso, "Açıkçası karmaşık bir gündü. Çünkü herhangi bir antrenman seansı yoktu. Bir antrenman veya deneme olmadan doğrudan sıralama turlarına gittik."

"Açıkçası baskı yüksekti fakat altıncı olduk. Normal şartlarda altıncı olabileceğimizi sanmıyorum. Bu yüzden avantaja sahiptik."

"Bence bugün biraz daha iyi olabilirdik fakat 16. virajda biraz dışa açıldım ve suya dokundum. Orada yarım saniye kaybettik. Bu olmasa dördüncülük mümkündü. Fakat yine de bu, hiçbir şeyi değiştirmezdi çünkü Hamilton'ın önünde dördüncü olsam bile, iki tur sonra aynı konuma geri gelirdim."

"Tabii ki takım arkadaşımın çok önündeyim ve bu da beni mutlu ediyor."

Alonso, ıslak zeminde sürüş yapmaktan keyif almadığını da ekliyor.

"Açıkçası zevk almadım. Burada geldiğimizden beri sadece bir kez ıslak zemin vardı ve o da çok ıslak değildi. Yani yedi yıldır burada hiç ıslak zeminde gitmedik. Aniden ıslak zeminde sürüş yaptık ve bu seans, sıralama turlarının ilk bölümüydü."

"Öncesinde antrenman veya bir şey yoktu. Doğrudan sıralama turlarına, bir bilinmeyene atıldık. Yani keyif vermedi. Fakat ıslak zeminde rekabetçi hissettim. Bu iyiye işaret."

"Yarışa gelirsek, burada geçiş yapmak zor. Şimdi altıncı başlıyoruz ve arkamda Bottas var. Çok sürmeden yedinciliğe gerileyeceğim. Hatta... Arkadan yükselecek olan Verstappen var. Monza'da sonuncu başlayan Bottas podyuma çıkmıştı."

"Bu yüzden Verstappen de elbette beni yakalayacak. Yani bu iki aracı sayarsak, şimdiden sekizinci sıraya gerilemiş durumdayız. Bu da bizim her zaman yarışları bitirdiğimiz pozisyon. Ayrıca bence Gasly de 12. sıradan başlasa bile çok hızlı."

"Yani savunma yapmak için biraz aynalarımıza bakmamız gerekecek. Fakat öne geçip savunma yapmak, geride kalıp atağa kalkmaktan daha iyi."

Verstappen'in kendisini yakalayıp yakalayamayacağı sorusuna Alonso, "Verstappen çok hızlı şekilde yükselecek. Bottas'ın Monza'da sonuncu başladığını ve podyuma çıktığını gördük. Red Bull ve Mercedes tamamen farklı bir sınıfta." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, and Fernando Alonso, Alpine A521, in the pit lane

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images