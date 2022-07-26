Alonso: "Normal geçen tüm hafta sonlarında ilk altı ya da yediye girebilirim"
Alpine pilotu Fernando Alonso, altıncı sırada tamamladığı Fransa Grand Prix'sinin ardından tüm hafta sonlarında ilk altı ya da yediye girebilecek tempoya sahip olduğunu fakat şans faktörünün büyük rol oynadığını söyledi.
Fernando Alonso bu yıl iyi performans göstermesine rağmen zaman zaman şanssızlıklar yaşadı ve bundan ötürü de çok değerli puanlar kaybetti. Ancak sorun yaşamadığı yarışlarda Alonso, düzenli olarak ilk yedi içerisinde yer aldı.
Fransa'da kendisi adına güçlü bir hafta sonunu geride bırakan 40 yaşındaki İspanyol pilot, şöyle dedi: "Bugünkü yarıştan çok memnun kaldım. İyi bir tempoya sahiptik, lastikleri iyi şekilde kontrol ettik ve her şeyi doğru şekilde yaptık."
"Aslına bakarsak aracın dengesini geliştirmek adına çok fazla çalışmak zorunda kaldım fakat sonunda doğru noktayı bulup, yarışı ilk beşin hemen ardında bitirdim. İyi puanlar kazandığım çok başarılı bir yarışı geride bıraktık."
Fernando Alonso, Alpine A522
Fotoğraf: Alpine
"İyi şekilde başladım, beşinci sıraya yükseldim fakat sonrasında her zamanki yerimiz olan altıncı sıraya geriledim. Sonuçlar temiz bir hafta sonu geçirirsek ilk altıda olabileceğimizi gösteriyor. Umarım sezonun ikinci yarısında bu seviyeyi koruruz."
Alonso, eğer temiz hafta sonları geçirebilirse, düzenli olarak ilk altı veya yedide yer alacağından emin görünüyor.
"Çok mutluyum çünkü yine elimden gelenin en iyisin yaptım."
"Yedinci sıradan harika şekilde başladım ve ardından hem yarışı hem de lastikleri çok iyi yönettim."
"Sonunda rahat şekilde altıncı olduk. Keşke hep böyle normal hafta sonları geçirebilseydik. Öyle olsaydı her pazar beşinci veya altıncı olurduk."
"Kendi açımdan bakarsam, şimdiye kadar şans benden yana değildi ve birkaç kez iyi puanlar almamın önüne geçti. Fakat benim için normal geçen her yarışta ilk altı ya da yedi içerisinde giriyorum."
"Bu yüzden umarım yılın ikinci yarısında bu tutarlılığı koruyabiliriz. Bugün gerçekten iyi bir takım çalışması ortaya koyduk."
Sıcaklığın kendisini fiziksel olarak etkileyip etkilemediği sorusuna Alonso, "Aslında pek değil. Altıncı olmamı sağlayan şey de buydu. İyi başladım ve iyi bitirdim. En hızlı turum son turda geldi. Gençler o kadar hazırlıklı değil! (espri yapıyor)."
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