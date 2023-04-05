Alonso: "Normal bir araç sürdüğünde, Hamilton'ın da zayıflıkları olduğunu görüyorsunuz"
Fernando Alonso, son 2 sezondur nispeten daha yavaş araçlarla yarışan Lewis Hamilton'ın göstermiş olduğu performansın "F1'de aracın ne kadar önemli olduğunu vurguladığını" düşünüyor.
Mercedes'e katılmasının ardından, özellikle de 2014 yılındaki kural değişimleriyle birlikte, uzun yıllar baskın araçlar kullanan Hamilton; 2022 ve 2023'te ise eskisi kadar rekabetçi araçlarla yarışamıyor.
Uzun yıllardır baskın araçlarla yarışan Hamilton'ı daha sorunlu araçlarla yarışırken gördük ve Alonso'ya göre, "bu durum bize onun da zayıflıkları olduğunu" gösterdi.
Fransız L'Equipe gazetesine verdiği röportajda Hamilton'ın son 2 yıldır nispeten daha yavaş araçlarla yarışması hakkında konuşan Alonso, Hamilton'ın son 2 yıldaki performanslarının "araç faktörünün ne kadar önemli olduğunu vurguladığını" da düşünüyor.
İspanyol sürücü, "Normal bir araç sürdüğünde, onun da zayıflıkları olduğunu görüyorsunuz."
"Bunun öncesinde ön tarafta yalnız sürüş yapıyordu ya da takım arkadaşıyla yarışıyordu. Ancak bakın, F1 tarihinde en çok pole pozisyonu ona ait ve bu sezon George Russell onu sıralamada 2-0 yeniyor."
"Bu da bize araç faktörünün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor..." yorumlarında bulundu.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
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