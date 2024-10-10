Alonso, Newey’nin gelişiyle emekliliğini erteleyebilir
Fernando Alonso, Adrian Newey’nin Aston Martin’e katılmasının, emeklilik planlarını gözden geçirmesine neden olabileceğini söyledi.
İki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso, efsane tasarımcı Adrian Newey‘nin 2025'te Aston Martin'e katılmasının, kendi Formula 1 kariyerini uzatmasına sebep olabileceğini belirtti.
Alonso, Newey'nin gelişiyle birlikte takımın daha rekabetçi olabileceğini ve bu nedenle 2026 sezonunun sonuna kadar devam edip etmeyeceğine karar vereceğini söyledi.
"Kariyerimi uzatmayı düşünmediğimi söylersem yalan olur."
"Adrian gelecek yıl mart ayında aramıza katılacak ve 2026 sezonuna odaklanacak. 2026'nın sonunda nasıl hissedeceğime bakacağız ve devam edip etmeyeceğime karar vereceğiz."
"Bu kararı takım olarak, Lawrence ve Adrian ile birlikte alacağız. Adrian'ın Formula 1'deki başarıları inanılmaz."
"Onunla çalışmak sadece hızlı bir araca sahip olmak değil, aynı zamanda onun kalibresindeki birinden çok şey öğrenmek demek. Bu son derece ödüllendirici olacak."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Marko: "Red Bull'da yarışması için teklif götürdüğümüzde Alonso bizi ciddiye almadı"
Alonso: "Son yarışlarda güvenlik aracının olmamasının sebebi, araçları '%90'da' sürmemiz"
Alonso, çocukken futbolcu olmak istiyormuş
Son Haberler
Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki kazasını ve MotoGP hedeflerini anlattı
Toyota: "F1 motor üreticisi veya fabrika takımı olma planımız yok"
Steiner: "Norris'in şampiyon olmak için Ferrari'ye ihtiyacı var"
WSBK Estoril 2. antrenman: Toprak yine zirvede, Petrucci ikinci sırada!
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar