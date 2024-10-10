Alonso, Newey’nin gelişiyle emekliliğini erteleyebilir

İki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso, efsane tasarımcı Adrian Newey‘nin 2025'te Aston Martin'e katılmasının, kendi Formula 1 kariyerini uzatmasına sebep olabileceğini belirtti.



Alonso, Newey'nin gelişiyle birlikte takımın daha rekabetçi olabileceğini ve bu nedenle 2026 sezonunun sonuna kadar devam edip etmeyeceğine karar vereceğini söyledi.

"Kariyerimi uzatmayı düşünmediğimi söylersem yalan olur."



"Adrian gelecek yıl mart ayında aramıza katılacak ve 2026 sezonuna odaklanacak. 2026'nın sonunda nasıl hissedeceğime bakacağız ve devam edip etmeyeceğime karar vereceğiz."

"Bu kararı takım olarak, Lawrence ve Adrian ile birlikte alacağız. Adrian'ın Formula 1'deki başarıları inanılmaz."



"Onunla çalışmak sadece hızlı bir araca sahip olmak değil, aynı zamanda onun kalibresindeki birinden çok şey öğrenmek demek. Bu son derece ödüllendirici olacak."