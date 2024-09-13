Alonso, Newey'nin etkisinden faydalanmak için "zamanı olmadığından" korkuyor

Fernando Alonso, Formula 1 tasarım efsanesi Adrian Newey'yi Aston Martin'e katılmaya ikna etmede rol oynadığını söylüyor ancak Newey'nin çalışmalarından faydalanmak için zamanının kalmayabileceğini de kabul ediyor.

Aylar süren spekülasyonların ardından Aston Martin Salı günü Newey ile Mart 2025'ten itibaren 2026 otomobil projesi üzerinde çalışmak üzere anlaştığını duyurdu; Newey, RB17 Hypercar projesini tamamladıktan sonra Red Bull'dan ayrılacak.

Aralarında Ferrari'nin de bulunduğu birçok takım, 65 yaşındaki Newey'nin Nisan sonunda Red Bull'dan ayrılma niyetini belirtmesinin ardından Newey'nin imzasının peşine düşmüştü.

Alonso da tasarımcıyı ikna etmeye çalıştığını ve uzun süredir onunla çalışmak istediğini itiraf etti. Ancak İspanyol pilotun sürüş kariyeri 2026 sezonundan sonra belirsiz olduğu için, Newey'nin emeğinin meyvelerinin tadını çıkarmak için fazla zamanı olmayabileceğinin farkında.

Nisan ayında Aston Martin'le olan sözleşmesini uzattığını açıklayan Alonso, 2025 ve 2026 yıllarında da takım için yarışmaya devam edeceğini ancak Formula 1'deki yarış günlerinin sona ermesinin ardından bir elçi rolüne geçeceğini söylemişti.

Alonso, “Duyuruyla birlikte takım için olumlu bir hafta oldu ve kendisi takıma harika bir katkı sağlayacak.”

“Kendi açımdan, Aston Martin’in bir anlamda geleceğin takımı olduğunu düşünüyorum.”

“Önümüzdeki birkaç ay içinde takımda oldukça iyi şeyler olacak. Adım adım, hepimiz ilk yarış galibiyetini elde etmek ve umarım gelecekte şampiyonluk için mücadele etmek zorundayız.”

“Bunun zaman alacağının farkındayım ve bir bakıma o zamana sahip değilim. Ama rahatım ve yolculuğun tadını çıkarıyorum.” dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso, tasarım efsanesinin 1968 Lotus 49B ile yarıştığı Monako Tarihi Grand Prix hafta sonunda Newey ile sohbet ettiğini söyledi.

Newey'i katılmaya ikna etmedeki rolünü ise “Ona mesaj attım, muhtemelen herkes gibi, onunla çalışmak istediğimi söyledim.” sözleriyle açıkladı.

“Onu Monako Tarihi Grand Prix'sinde de gördüm ve yarım saat sohbet ettik.”

“Hepimiz onu ikna etmeye çalıştık ve sanırım nihayetinde Lawrence’ın vizyonu, yeni fabrika ve Aston Martin’in gelecekte ne istediği, Honda ile birlikte, Adrian’ın dinlediği önemli faktörlerdi.”

Kendi yarış geleceğini netleştirmesi istendiğinde, 2005 ve 2006 F1 dünya şampiyonu şunları söyledi: “2026'da yarışıyor olacağım. 2026'dan sonra ya Formula 1'de ya da başka serilerde yarışacağım.”

“Eğer Formula 1'de sürmüyorsam, bir şekilde Aston Martin takımında olacağım. Umarım bu parlak geleceğin tadını çıkaracağım.”

Takım patronu Mike Krack'e Newey'nin gelişinin Alonso'nun planlarını değiştirip değiştirmeyeceği sorulduğunda, İspanyol pilotun çok heyecanlandığını ve Newey'nin maaşının bir kısmını ödemeyi teklif ettiğini söyleyerek şaka yaptı.

Aston Martin F1 team drivers and management at Newey's unveiling Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Krack, “Fernando'nun bu takımda uzun bir geleceği olduğu açık ve bu konuda çok heyecanlıydı. Salı günü Adrian'a maaşının bir kısmını ödeyeceğini bile söylüyordu.” diyerek espri yaptı.

“%10, %20 gibi bir orandan bahsediliyordu, gerçekte ne kadar olduğunu bugün öğreneceğim.”

“Ama bu iki insanın birbirine duyduğu büyük saygıyı gerçekten görebiliyorsunuz ve bence bir şeyler başarmak istiyorlar.”

“Adrian her zaman Fernando gibi biriyle çalışmak istemişti ve aynı şekilde Fernando da…” diye ekledi