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Formula 1 Macaristan GP

Alonso: “Newey'nin er ya da geç en iyi aracı tasarlayacağından şüphem yok"

Fernando Alonso, Macaristan GP öncesindeki basın toplantısında araca yeni getirilen geniş kapsamlı güncellemeleri ve F1'deki geleceği hakkında konuştu.

Neşe Akkoyun
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Sezonun ilk 12 yarışında diğer takımlar gibi kademeli geliştirmeler yapmak yerine tek ve büyük bir güncelleme paketini tercih ettiklerini belirten Alonso, pistte mucize beklenmemesi gerektiğini söyledi: "Sezon başından bu yana benimsediğimiz yaklaşımdan farklı bir durum yok.” 

“Diğer takımlar her 2-3 yarışta bir iki ondalık kazandıran güncellemeler getirdi ve 10-12 yarış sonunda 1-1,5 saniye kazandılar. Biz bunu yapmadık ve biraz geride kaldık.”

“Şimdi bu arayı tek seferde kapatmaya çalışıyoruz ancak pazar günkü doğal konumumuz bir anda tamamen değişmeyecektir.”

“Takımın ilk testlerden bu yana sergilediği çalışma temposuyla gurur duyuyorum. Bu paket büyük bir sıçrama olmasa da sorunları çözme yolunda atılan ilk adım olacaktır.”

“Adrian Newey'nin er ya da geç gridin en iyi aracını tasarlayacağından hiç şüphem yok. Aynı şekilde Honda’nın da sorunları çözeceğinden eminim; çünkü son 40 yıldır bunu yapıyorlar.” 

“Önemli olan tüm bunları ne kadar sürede başarabileceğimiz."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Kariyerinin devamı ve 2026 araçlarının sürüş hissiyatı hakkında açıklamalarda bulunan 44 yaşındaki şampiyon, F1'deki geleceğinin takımın performansına değil, spordan aldığı keyife bağlı olduğunu ifade etti: "Gelecek yıl ve sonraki yıllarda ne yapacağıma karar vermem gerekiyor.” 

“Kendimi taze, motive ve hızlı hissediyorum ancak yaptığım şeyden keyif de almalıyım.” 

“Silverstone ve Spa yarışları kesinlikle eğlenceli yarışlar değildi. Direksiyondayken eskiden bir Formula 1 aracı sürerken hissettiğim o adrenalini hissedemiyorum.”

“Geleceğimle ilgili karar aşamasında masaya yatırmam gereken en önemli konu bu. Yani sorun takımın ne kadar rekabetçi olduğu değil, Formula 1'in bana yarışmaya devam edebilmem için ihtiyacım olan adrenalini verip vermediği.”

“Motorların batarya gücü ve mevcut kurallarla ilgili düzeltilmesi gereken şeyler olduğu çok açık. Spor, yönetim, takımlar ve taraftarlar bunu anladı.” 

“Önümüzdeki süreçte kuralların ve araçların olması gereken seviyeye geleceğine dair iyimserim."

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