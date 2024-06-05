Alonso, Newey'nin adının Aston Martin'le anılmasından memnun
Fernando Alonso, Adrian Newey'nin Aston Martin'e katılmasının "büyük bir ayrıcalık" olacağı görüşünde.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Formula 1'in efsanevi mühendislerinden Adrian Newey, 2025'in ilk çeyreğinde Red Bull'dan resmen ayrılacak.
Bu ayrılık, Newey'nin boşa çıkacağı anlamına geliyor ve kendisini isteyen çok sayıda takım var.
Newey'nin F1 kariyerinde yeni bir sayfa açması durumunda bir sonraki durağının Ferrari olabileceği söylerken, Aston Martin'in de ciddi bir aday olduğu bildiriliyor.
Aston Martin takım sahibi Lawrence Stroll'un, Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Newey'e büyük bir teklifte bulunduğu geçtiğimiz haftalarda da ikinci bir teklif yaptığı iddia edildi.
Aston Martin pilotu Fernando Alonso, Newey'nin takıma gelme ihtimalini duyunca büyük bir heyecan yaşadığını ifade etti.
DAZN'a konuşan Alonso, "O, Formula 1'in efsanesi."
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
"Öncelikle, hem şimdi hem de son 20 yılda ona karşı yarıştığım ve bu sporu Adrian'la paylaştığım için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum."
"Aston Martin ile anılması iyi bir işaret."
"Sporumuzun efsanelerinden birisinin Aston Martin ile böyle şekilde bağlantılı olması bizim için iyi bir haber." dedi.
Aston Martin takım müdürü Mike Krack, Newey'nin Red Bull'dan ayrılacağının resmileşmesinin ardından kendisiyle geniş çaplı görüşmelerin başladığını ima etti.
Krack, "Böyle biri boşa çıktığında, sekiz takım ya hemen ya da öncesinde görüşmelere başlamıştır."
"Bu içsel bir konu. Tartışmlar da onunla ve etrafındaki insanlarla yapılıyor."
"Bunun nasıl sonuçlanacağını görmek ilginç olacak." dedi.
Krack, Aston Martin'in de ilgilenen takımlar arasında olup olmadığı sorusuna, "Herkes ilgileniyor." şeklinde yanıt verdi.
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