Alonso: "Newey'e değil, araca odaklanmalıyız"
Fernando Alonso, Adrian Newey'nin Aston Martin'e katılacağına dair çıkan söylentilere kapılmamaları gerektiğini söyledi.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Ferrari, Alpine, Williams ve Aston Martin gibi birçok takım, Newey ile anlaşabilmek sıkı bir yarışa girdi.
Özellikle Aston Martin'in Newey'i kadrosuna katabilmek için 100 milyon doları gözden çıkardığı iddia ediliyor.
Ancak iki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso, takımının bu söylentilere kapılmaması gerektiğini düşünüyor.
İspanyol pilot, Aston Martin'in mevcut sorunlarına odaklanması gerektiğini söyledi.
Alonso, RacingNews365'e verdiği demeçte şunları söyledi: "Aracımızın performansını artırmak için çözmemiz gereken o kadar çok sorun var ki, her hafta sonu kimin nereye gideceği hakkında konuşarak dikkatimizi dağıtamayız."
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
"Adrian Newey'nin Aston Martin ile anılması bile benim için bir ayrıcalık. Böyle bir birlikteliği okumak bile bir onur ve Aston Martin’in bir parçası olmaktan gurur duyuyorum."
"Bir gün bu gerçekleşirse mutlu olurum ama şu anda gerçekleşmemiş şeyler hakkında hayal kurmak ya da düşünmek bize bir şey kazandırmaz."
"Şu anda önümüzdeki sorunlara odaklanmamız gerekiyor ve bu takımımızın performansını artırmak için çok daha önemli."
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