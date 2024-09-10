Alonso: "Newey ile çalışmak büyük bir fırsat"

İki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso, Adrian Newey'nin Aston Martin ile anlaşmasının ardından yaptığı açıklamadan efsane tasarımcının Formula 1 üzerindeki etkisini vurguladı.



İspanyol pilot, Newey'nin yeteneklerinin Formula 1'deki herkesi daha iyi olmaya zorladığını söyledi.



"Uzun yıllardır birbirimize karşı yarışıyoruz. Onun bir ilham kaynağı olduğunu söyleyebilirim..."



"Adrian ve onun yeteneği sayesinde hepimiz daha iyi olmak zorunda kaldık. Mühendisler, pilotlar ve takımlar olarak rekabet edebilmek için çıtayı yükseltmek zorunda kaldık."

Adrian Newey, Aston Martin Formula 1 Takımı Fotoğraf: Aston Martin Racing

Alonso, sözlerine şöyle devam etti: "Lawrence'ın vizyonu bu bina, Adrian, Honda, ARAMCO ve yeni rüzgar tüneli ile şekilleniyor."

"Bu yüzden geleceğin takımını inşa ediyoruz diyebilirim. Adrian ile profesyonel olarak çalışmak ve bu yeşil rengi giymeye devam etmek benim için inanılmaz bir fırsat olacak."

"Bu insanlarla çalışmak inanılmaz bir fırsat."