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Formula 1 Azerbaycan GP

Alonso: "Newey ile çalışmak büyük bir fırsat"

Fernando Alonso, Adrian Newey ile çalışmanın kendisi için büyük bir fırsat olacağını söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

İki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso, Adrian Newey'nin Aston Martin ile anlaşmasının ardından yaptığı açıklamadan efsane tasarımcının Formula 1 üzerindeki etkisini vurguladı.

İspanyol pilot, Newey'nin yeteneklerinin Formula 1'deki herkesi daha iyi olmaya zorladığını söyledi.

"Uzun yıllardır birbirimize karşı yarışıyoruz. Onun bir ilham kaynağı olduğunu söyleyebilirim..."

"Adrian ve onun yeteneği sayesinde hepimiz daha iyi olmak zorunda kaldık. Mühendisler, pilotlar ve takımlar olarak rekabet edebilmek için çıtayı yükseltmek zorunda kaldık."

Adrian Newey, Aston Martin Formula 1 Takımı

Adrian Newey, Aston Martin Formula 1 Takımı

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Alonso, sözlerine şöyle devam etti: "Lawrence'ın vizyonu bu bina, Adrian, Honda, ARAMCO ve yeni rüzgar tüneli ile şekilleniyor."

"Bu yüzden geleceğin takımını inşa ediyoruz diyebilirim. Adrian ile profesyonel olarak çalışmak ve bu yeşil rengi giymeye devam etmek benim için inanılmaz bir fırsat olacak."

"Bu insanlarla çalışmak inanılmaz bir fırsat."

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