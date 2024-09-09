Alonso: "Newey ile çalışmak benim için büyük bir onur olur"

2025'in ilk çeyreğinde Red Bull'dan ayrılmaya hazırlanan Newey'nin Aston Martin ile anlaştığı ve anlaşmanın bu hafta içinde resmiyet kazanacağı söyleniyor

İki kez Dünya Şampiyonu olan ve daha önce sporun en başarılı tasarımcısıyla hiç çalışmamış olan Alonso, Newey tasarımı Aston Martin Valkyrie'yi geçen hafta teslim aldı ve bu, ikilinin şimdiye kadar iş birliğine en çok yaklaştığı an oldu.

Formula 1'in tasarım harikasının geleceği tüm sezon boyunca gündemi meşgul ederken, Alonso Newey’nin bir sonraki hamlesi olarak Aston Martin'e gelme ihtimali olumlu konuştu.

İspanyol yayın kuruluşu DAZN'a konuşan Alonso, “Bakın, eğer bir gün Newey nihayet Aston Martin ile anlaşırsa onunla çalışmak benim için bir onur olur çünkü o tarihin en iyisi”

“O bu sporda bir dahi ve onunla çalışmak inanılmaz olurdu. Ama eğer bunun zamanı gelmezse, sorun değil. Eğer zamanı gelirse ve bu sadece kariyerimin altı ayına ya da bir yılına denk gelirse, o zaman benim için iyi olur.”

“Göreceğiz ve yarışmaya devam etmek isteyip istemediğimi düşünmem gerektiğinde, o kadar fazla şey ve bulunduğumuz anla ilgili o kadar çok faktör var ki, bilmiyorum ve bunu düşünmemeyi tercih ediyorum.” dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso ve Newey arasındaki saygı karşılıklı; Red Bull'un teknoloji şefi geçen yıl verdiği bir röportajda İspanyol pilotla bugüne kadar çalışmış olmayı umduğunu itiraf etmişti.

Newey, 2023 yılında BBC'ye verdiği bir röportajda, birlikte çalışmadığı ve ortaklıktan keyif alacağını düşündüğü bir pilot olup olmadığı sorusuna şu yanıtı vermişti: “Sürücüler açısından, Fernando her zaman çalışmak isteyeceğim bir pilot.”

Ardından 2013 sonunda Mark Webber Formula 1'den emekli olmaya hazırlanırken Alonso için bir geçiş hamlesinin neredeyse gerçekleştiği hatırlatıldı ve Newey buna yanıt verdi: “Bunun gerçekleşmemiş olması üzüntü verici çünkü Fernando'ya büyük saygı duyuyorum.”

“Gerçek şu ki, her şeyden önce geçmişte değil, bugünde ve gelecekte yaşamaya çalışıyorum. Pişmanlık mı? Hayır. Sadece sahip olduğum fırsatlara sahip olduğum, çalıştığım insanlarla çalıştığım ve tanıştığım insanlarla tanıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum.”