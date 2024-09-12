Alonso, Newey için maaşının bir kısmından vazgeçmeyi teklif etmiş
Fernando Alonso, maaşının bir kısmının Adrian Newey için kullanılabileceğini takıma iletmiş.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Adrian Newey, Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 Team, and Lance Stroll, Aston Martin F1 Team
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fernando Alonso, kariyerinde 400. yarışına yaklaşırken, takım patronu Mike Krack, İspanyol Pilot'un takımda uzun süre kalabileceğini ve hatta 500 yarışa ulaşmasının bile mümkün olduğunu belirtti.
Krack ayrıca, Alonso ve ünlü tasarımcı Adrian Newey arasında gelişen saygı ve işbirliğinin takımın başarısı için kritik olduğunu vurguladı.
Mike Krack şunları söyledi: "Fernando’nun bu takımda uzun bir geleceği olduğu çok açık."
"Alonso, Newey'nin gelişinden dolayı oldukça heyecanlıydı. Hatta salı günü yapılan görüşmelerde, maaşının bir kısmını Adrian Newey'i finanse etmek için verebileceğini bile söyledi."
"%10, %20 gibi sayılar konuşuldu. Bugün gerçekte ne kadar olduğunu öğrenirim ama bu ikilinin birbirine duyduğu büyük saygıyı gerçekten görebiliyorsunuz."
"Adrian her zaman Fernando gibi biriyle çalışmak istemişti, aynı şekilde Fernando da onunla çalışmak istiyordu. Bu nedenle her şeyi en iyi şekilde organize edip, bu ikili arasında iyi bir işbirliği sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız."
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