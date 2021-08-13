Alonso neden genç halini şimdiki haliyle tek elle yenebileceğini düşünüyor?

Yaşlı bir köpeğe yeni numaralar öğretemeyeceğinizi söylerler ancak 40 yaşındaki Alonso'nun silah deposu hâlâ en iyilerle mücadele edebileceği durumda. Bu durumda ona ne öğretilebilir?

Alonso, yaşı nedeniyle artık gerileme sürecinde olduğu düşüncelerine rağmen kendisinin F1, IndyCar ve Le Mans'da kazandığı deneyimler sayesinde şampiyonluklar kazandığı Renault'daki ilk yıllarına göre çok daha iyi bir sürücü olduğunu düşünüyor.

Alonso, Macaristan GP öncesinde katılmış olduğu röportajda Alpine'de istediği hıza ulaşmasının umduğundan uzun sürdüğünü ancak F1'deki yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu söylemişti.

Motorsport.com'un ne kadar sürede en iyi haline gelmeyi umduğunu sorması üzerine Alonso, "3-4 yarışta bunu olmasını umuyordum."

"İkinci yarış Imola'ydı ve diğerleri orada geçen sene eylül ya da ekim ayında yarışmıştı. Benim için ise tamamen yeni bir pistti. Ardından 3. yarış Portimao'da oldu, bu yüzden Barselona gibi, 4. yarış dolaylarında %100 olmayı düşünüyordum."

"Ancak Barselona'dan sonra 2 yarış daha sürdü." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1, congratulates and celebrates with Esteban Ocon, Alpine F1, 1st position, in Parc Ferme Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alonso hiçbir zaman kendine güveni eksik bir sürücü olarak bilinmedi ancak en iyi halinde olmadığı zamanlarda zırhındaki çatlakların farkındaydı.

Alonso ayrıca, F1'de yarışmadığı dönemde yarışları televizyondan izlerken ekranda gördüklerinden daha iyi iş çıkarabileceğini hissettiğini düşündüğünü açığa çıkardı. Ancak Alonso, iki senelik aranın ardından F1'e ilk döndüğü dönemde daha alçakgönüllü bir yaklaşıma sahip oldu.

Alonso, "Spordan uzaktaysanız ve yarışları televizyondan izliyorsanız, bazı geçişleri farklı yapabileceğinizi ya da farklı performans gösterip startları farklı alabileceğinizi düşünüyorsunuz."

"Araca geri döndüğünüzde belli şeyleri iyileştirebileceğiniz ve diğerlerinden ders çıkarmaya çalışabileceğiniz konusunda kendinize güveniniz oluyor."

"İlk birkaç yarışta bunu yaptım. Henüz araç içerisinde %100 hissetmiyorum. Silverstone lastik yönetimi ve strateji gibi konularda öğrenme süreci açısından iyi bir adım oldu." dedi.

Alonso'nun Pirelli'nin yağmur lastikleriyle sürüş eksikliğinin olması onu endişelendiren konulardan birisiydi ancak İspanyol sürücünün Macaristan GP'nin başında gösterdiği performans endişelerin gereksiz olduğunu gösterdi. Burada da spordaki deneyiminin faydasını gördü.

En iyi seviyesinin ne kadar devam edebileceğini sorulması üzerine Alonso, "Dışarıdan diğer insanlara göre ters konuşabilirim çünkü spora ve sosyal medyaya göre yaş ve sporcuların gösterebileceği performans konusunda bir kafa karışıklığı var."

"Burası Tour de France, Olimpiyat Oyunları ya da 23 yaşındayken zirve performansınızı gösterdiğiniz futbol değil."

"Şu anda 23 yaşındaki halimle yarışıyor olsam, onu tek elle yenerim. Yani biliyorsunuz, aynı şey değil."

"Artık genç halinizde değilsiniz. Daha hızlısınız. Motor sporlarında kronometre o şekilde çalışmıyor."

"Yeni isimler görmek isteyen insanlar var. Yeni umutlar görmek, her hafta sonu gördükleri bazı normal isimlerden kurtulmak istiyorlar."

"Ancak ben, daha çok uzun süre yarışabileceğimi düşünüyorum. Bunu Formula 1'de yapabilirsem harika olur. Formula 1'de olmazsa dışarıda başka mücadeleler kovalayacağım ve motor sporlarındaki gelmiş geçmiş en komple yarışçı olmayı umacağım." dedi.

Alonso ve takım arkadaşı Esteban Ocon'un gelecek sene ne kadar başarılı olabilecekleri, büyük ölçüde eski Renault takımının 2022 için üreteceği paketin performansına bağlı olacak.

Gelişmeleri yakından takip eden Alonso, bu konuda konuşmak için erken olduğunu kabul etti.

Alonso, "Gelecek seneki proje üzerinde çalışıyoruz ancak henüz çok erken bir dönemdeyiz ve kimse sayıları bilmiyor ve kıyaslama yapabileceğimiz bir şey yok."

"Hepimiz biraz gerçekçiyiz ve şubat ayını bekleyeceğiz çünkü yeni araçlar herkes için açığa çıktığında birçok sürpriz göreceğiz." dedi.

Alonso'nun yaklaşımı, Alpine'in emeğinin meyvelerini toplaması durumunda ne zaman olursa olsun hâlâ buralarda olabileceğini ve Fransız üretici ile mevcut 1+1 sezonluk sözleşmesini müzakere ederken herhangi bir talepte bulunmadığını gösteriyor.

Alonso, "Çok fazla şey konuşmadık. Takımın teklif edeceği şeyden mutluydum."

"Bu konuda bir konuşma olmadı. Maaş ya da hiçbir şey konusunda görüşme olmadı."

"Ben burada performans göstermek ve takıma yardımcı olmak için varım, bir şey talep etmek için değil."

"Kariyerimin o aşamasında değilim." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521 Photo by: Motorsport Images