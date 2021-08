Alonso neden genç halini şimdiki haliyle tek elle yenebileceğini düşünüyor?

Yaşlı bir köpeğe yeni numaralar öğretemeyeceğinizi söylerler ancak 40 yaşındaki Alonso'nun silah deposu hâlâ en iyilerle mücadele edebileceği durumda. Bu durumda ona ne öğretilebilir?

Alonso, yaşı nedeniyle artık gerileme sürecinde olduğu düşüncelerine rağmen kendisinin F1, IndyCar ve Le Mans'da kazandığı deneyimler sayesinde şampiyonluklar kazandığı Renault'daki ilk yıllarına göre çok daha iyi bir sürücü olduğunu düşünüyor.

Alonso, Macaristan GP öncesinde katılmış olduğu röportajda Alpine'de istediği hıza ulaşmasının umduğundan uzun sürdüğünü ancak F1'deki yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu söylemişti.

Motorsport.com'un ne kadar sürede en iyi haline gelmeyi umduğunu sorması üzerine Alonso, "3-4 yarışta bunu olmasını umuyordum."

"İkinci yarış Imola'ydı ve diğerleri orada geçen sene eylül ya da ekim ayında yarışmıştı. Benim için ise tamamen yeni bir pistti. Ardından 3. yarış Portimao'da oldu, bu yüzden Barselona gibi, 4. yarış dolaylarında %100 olmayı düşünüyordum."

"Ancak Barselona'dan sonra 2 yarış daha sürdü." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1, congratulates and celebrates with Esteban Ocon, Alpine F1, 1st position, in Parc Ferme

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images