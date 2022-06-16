Alonso: "Neden cuma gününe oranla tempo kaybettiğimizi anlamalıyız"

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Alpine bu yıl cuma günleri çok güçlü görünmesine rağmen bu performansı cumartesi ya da pazar günlerine taşımakta güçlük çekiyor.

Alonso, Kanada GP öncesi verdiği demeçte şöyle dedi: "Bakü'de aldığımız yedinci sıra iyi bir sonuçtu. Araçtan maksimumu aldığımızı ve rakiplerimizin sorunlarından faydalandığımızı düşünüyorum."

"Aracı düşük yere basma gücüne göre ayarladığımız için lastik aşınmasını dikkatlice takip etmem gerekiyordu. Yine de bu ayarlar sayesinde düzlüklerde kendimizi koruyabildik. Pit stoptan sonra biraz fark yaratıp, yarışın sonunda McLaren pilotlarına karşı rahatça savunma yaptık."

"Aracımızı ve neden cuma gününden pazar gününe performans anlamında farklılıklar yaşadığımızı daha iyi anlamamız gerekiyor."

Alonso, dalgalanma sorunuyla ilgili de şöyle dedi: "Aracımız bu yılki dalgalanma etkisini absorbe etmede oldukça iyi."

"Bakü'de çok fazla hissetmedim ve başta arka lastik olmak üzere lastik aşınmasını yönetmeye odaklandık."

"Durum her pistte değişecek. Örneğin Cidde'deki asfalt, Avustralya'daki gibi düzgündü ve oralarda kimse bu sorundan bahsetmedi."

"Takımların bu konuda fikir birliğine varmaları zor olacak." dedi.

Fernando Alonso, Alpine Fotoğraf: Alpine

Esteban Ocon, Monako'nun ardından Bakü'de de iyi performans göstermekte zorlandı. Fakat Montreal'de iyi bir sonuç hedefliyor.

Fransız pilot, "Bakü'de puan kazanmayı başarsak da en iyi hafta sonumuz değildi. Pazar gününe kadar rekabetçiydik ve bence yarış günü daha hızlı olabileceğimizi düşünüyorduk."

"Cumartesi günü ilk ona girecek hızımız vardı ama sarı bayraklar nedeniyle turu tamamlayamadık."

"Yine de yarışta iki araçla birden puan kazandık. Böylece hafta sonu genel anlamda olumlu geçti. Bu deneyimden dersler çıkardık ve bunları hem Montreal hem de sonraki yarışlarda daha iyi performans göstermek için kullanacağız."

"Montreal'e döndüğüm için mutluyum. Takvimindeki en popüler pistlerden birisi olan bu piste gelmeyeli epey zaman oldu."

"Montreal'de yavaş şikanlar ve hızlı düzlükler var. Düzlüklerde hızlı olduğumuzu gösterdik ve umarım bu durum bu hafta sonu bize yardım eder."

"Amacım sorunsuz bir hafta sonu geçirmek, programımızı sorunsuz şekilde tamamlamak ve sıralama turlarında hızımızı gösterip, yarıştan puanlar kazanmak."