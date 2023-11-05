Alonso: "Ne zaman bir Alpine görseniz, ekstra dikkatli olmalısınız"

Fernando Alonso, cumartesi günü gerçekleştirilen sprint sıralama turlarının ilk bölümünde Esteban Ocon ile temas yaşamıştı.

Senna S virajında arkadan gelen araçlara yer vermek için sağa doğru giden Alonso, o sırada arkadan gelen Fransız pilotla temastan kaçamamıştı.

Temas sonrası Ocon büyük bir kaza yaparken, Alonso pite döndü fakat seansa devam edemedi.

Yarışa 15. sıradan başlayan Alonso, yarışta sıkı bir mücadele veren Pierre Gasly ile de temas yaşadı.

Alonso, iki Alpine pilotunun da önünde tamamladığı yarışın ardından bu konuya değindi.

Alonso, "Ne zaman bir Alpine görseniz ekstra dikkatli olmak zorundasınız. 6. viraja girerken dokunduk."

"Aracımızın göründüğünden daha küçük olduğunu düşünüyor olmalılar! Yine çimlerdeydim, ancak onlardan daha hızlıydık ve geçmeyi başardık."

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

"Ayrıca aracın kirli havada nasıl olduğunu da gördük."

"Temiz havada pek turlayamadık, her zaman trafik vardı ama bence iyi bir tempomuz vardı."

"Bu yüzden mutluyuz. Özellikle bu yarıştan sonra biraz rahatladığımızı, insanların omuzlarındaki yükün kalktığını gördük çünkü doğru yönde ilerliyoruz."

"Brezilya'da bu tür bir performans sergilemeye gerçekten ihtiyacımız vardı. Eğer sorunlarla dolu bir hafta sonu daha geçirseydik, belki biraz endişe verici olabilirdi ama biz her zaman yapıcı davrandık ve acı verici de olsa bazı testler gerçekleştirdik."

"Artık her şeyi analiz etmek için elimizde çok fazla veri olmasını umuyoruz."

Alonso yarışın çetin geçeceğini de ekledi.

"Ne yazık ki bugün hiç puan kazanamadım ama araç iyi bir performans sergiledi, bu da beni Pazar günkü yarış hakkında iyimser kılıyor."

"Bu hafta sonu bir hafta öncesine göre daha rekabetçiyiz, her şey doğru yönde gidiyor. Pazar günü mücadele çetin geçecek, etrafımızda çok sayıda hızlı araç var. Bakalım puan kazanabilecek miyiz?"