Alonso: "Ne zaman bir Alpine görseniz, ekstra dikkatli olmalısınız"
İspanyol pilot, Esteban Ocon ve Pierre Gasly ile yaşadığı temasların ardından pistte ne zaman bir Alpine görse "dikkatli olmak zorunda kaldığını" söylüyor.
Fernando Alonso, cumartesi günü gerçekleştirilen sprint sıralama turlarının ilk bölümünde Esteban Ocon ile temas yaşamıştı.
Senna S virajında arkadan gelen araçlara yer vermek için sağa doğru giden Alonso, o sırada arkadan gelen Fransız pilotla temastan kaçamamıştı.
Temas sonrası Ocon büyük bir kaza yaparken, Alonso pite döndü fakat seansa devam edemedi.
Yarışa 15. sıradan başlayan Alonso, yarışta sıkı bir mücadele veren Pierre Gasly ile de temas yaşadı.
Alonso, iki Alpine pilotunun da önünde tamamladığı yarışın ardından bu konuya değindi.
Alonso, "Ne zaman bir Alpine görseniz ekstra dikkatli olmak zorundasınız. 6. viraja girerken dokunduk."
"Aracımızın göründüğünden daha küçük olduğunu düşünüyor olmalılar! Yine çimlerdeydim, ancak onlardan daha hızlıydık ve geçmeyi başardık."
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
"Ayrıca aracın kirli havada nasıl olduğunu da gördük."
"Temiz havada pek turlayamadık, her zaman trafik vardı ama bence iyi bir tempomuz vardı."
"Bu yüzden mutluyuz. Özellikle bu yarıştan sonra biraz rahatladığımızı, insanların omuzlarındaki yükün kalktığını gördük çünkü doğru yönde ilerliyoruz."
"Brezilya'da bu tür bir performans sergilemeye gerçekten ihtiyacımız vardı. Eğer sorunlarla dolu bir hafta sonu daha geçirseydik, belki biraz endişe verici olabilirdi ama biz her zaman yapıcı davrandık ve acı verici de olsa bazı testler gerçekleştirdik."
"Artık her şeyi analiz etmek için elimizde çok fazla veri olmasını umuyoruz."
Alonso yarışın çetin geçeceğini de ekledi.
"Ne yazık ki bugün hiç puan kazanamadım ama araç iyi bir performans sergiledi, bu da beni Pazar günkü yarış hakkında iyimser kılıyor."
"Bu hafta sonu bir hafta öncesine göre daha rekabetçiyiz, her şey doğru yönde gidiyor. Pazar günü mücadele çetin geçecek, etrafımızda çok sayıda hızlı araç var. Bakalım puan kazanabilecek miyiz?"
Son Haberler
Vasseur: "İlk startta Sainz'a neler olduğunu anlamamız gerekiyor"
Vasseur: "İlk startta Sainz'a neler olduğunu anlamamız gerekiyor" Vasseur: "İlk startta Sainz'a neler olduğunu anlamamız gerekiyor"
FIA: "Brezilya GP'de taraftarların piste girmesi 'kabul edilemez bir durumdu'"
FIA: "Brezilya GP'de taraftarların piste girmesi 'kabul edilemez bir durumdu'" FIA: "Brezilya GP'de taraftarların piste girmesi 'kabul edilemez bir durumdu'"
Hamilton: "Brezilya'daki sorun tabandan kaynaklanıyordu"
Hamilton: "Brezilya'daki sorun tabandan kaynaklanıyordu" Hamilton: "Brezilya'daki sorun tabandan kaynaklanıyordu"
Ralf: "McLaren, Red Bull'a yaklaştı"
Ralf: "McLaren, Red Bull'a yaklaştı" Ralf: "McLaren, Red Bull'a yaklaştı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar