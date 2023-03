Alonso: "Ne kadar iyi olduğumuzu Avustralya'dan sonra anlayacağız"

Fernando Alonso, Bahreyn'de gerçekleştirilen yarışta güçlü bir performans sergilemiş ve podyuma çıkmayı başarmıştı.

İspanyol pilot, Aston Martin'in iyi bir araca sahip olduğunu düşünse de gerçek güç düzeni için birkaç yarış beklemelerini istiyor.

Alonso, "Araç Bahreyn'de hızlıydı ve bu yılki ilk podyumumuzu kazanarak hafta sonundan büyük keyif aldık."

"Ancak şimdi tüm odağımızı Cidde'deki bir sonraki yarışa çevirdik. Suudi Arabistan pisti, Bahreyn'e kıyasla farklı bir pist olduğu için takım farklı bir mücadeleyle karşı karşıya kalacak."

"Bahreyn'deki iki haftalık süre zarfında pisti ve koşulları çok iyi öğrendik. Oysa Suudi Arabistan'da, cuma gününden itibaren büyük bir öğrenme süreci olacak."

The Aston Martin team cheer Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, 3rd position, over the finish line

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images