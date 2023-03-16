Alonso: "Ne kadar iyi olduğumuzu Avustralya'dan sonra anlayacağız"

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Fernando Alonso, Bahreyn'de gerçekleştirilen yarışta güçlü bir performans sergilemiş ve podyuma çıkmayı başarmıştı.

İspanyol pilot, Aston Martin'in iyi bir araca sahip olduğunu düşünse de gerçek güç düzeni için birkaç yarış beklemelerini istiyor.

Alonso, "Araç Bahreyn'de hızlıydı ve bu yılki ilk podyumumuzu kazanarak hafta sonundan büyük keyif aldık."

"Ancak şimdi tüm odağımızı Cidde'deki bir sonraki yarışa çevirdik. Suudi Arabistan pisti, Bahreyn'e kıyasla farklı bir pist olduğu için takım farklı bir mücadeleyle karşı karşıya kalacak."

"Bahreyn'deki iki haftalık süre zarfında pisti ve koşulları çok iyi öğrendik. Oysa Suudi Arabistan'da, cuma gününden itibaren büyük bir öğrenme süreci olacak."

The Aston Martin team cheer Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, 3rd position, over the finish line Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Avustralya'daki yarışa kadar gerçek güç dengesini anlayacağımızı sanmıyorum. Bunun için Bahreyn, Suudi Arabistan ve Avustralya'daki üç farklı pistte neler yapabileceğimizi gerekiyor."

"Ayaklarımızı yerde tutuyoruz ve ilk yarışta gösterdiğimiz tempoyu korumak için çok çalışmaya devam ediyoruz."

"Bu hafta sonu bir başka sağlam sonuç daha elde etmeye çalışacağız." dedi.

Sakatlığını büyük oranda atlatan Lance Stroll ise bu hafta sonu daha da iyi olmayı hedefliyor.

Stroll, "Bahreyn'deki performansımızdan çok memnun kaldım ve şimdi bunu, Suudi Arabistan'daki yarışta tekrarlamak için mümkün olan her şeyi yapmamız gerekiyor."

"Her zamanki gibi, ilk birkaç yarış yeni aracın tüm özelliklerini anlamaya ayrılmış durumda. Cidde'deki pist Bahreyn'den tamamen farklı, bu sayede takım daha fazla bilgi toplamak ve AMR23'ün özelliklerini daha iyi anlamak için paha biçilmez bir fırsata sahip olacak."

"Cidde inanılmaz hızlı bir piste sahip - takvimdeki en hızlı cadde pisti. Gerçek bir mücadeleyle karşı karşıyayız fakat orada sürüş yapmak aynı zamanda çok keyifli."

"Suudi Arabistan'da iki yarışımız oldu ve ikisinde de güvenlik aracı çıktı. Yarıştaki her fırsattan yararlanmaya hazır olmalıyız." dedi.