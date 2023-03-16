Önceki / Red Bull: "Güç ünitesi kararıyla risk aldık ancak rekabetçi olacağız" Sonraki / Schumacher, W14'teki problemler nedeniyle Mercedes yapısında değişiklikler bekliyor
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Alonso: "Ne kadar iyi olduğumuzu Avustralya'dan sonra anlayacağız"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, gerçek güç düzenini görmek için birkaç yarışa ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Ekleyen:
Alonso: "Ne kadar iyi olduğumuzu Avustralya'dan sonra anlayacağız"
Haberi dinle

Fernando Alonso, Bahreyn'de gerçekleştirilen yarışta güçlü bir performans sergilemiş ve podyuma çıkmayı başarmıştı.

İspanyol pilot, Aston Martin'in iyi bir araca sahip olduğunu düşünse de gerçek güç düzeni için birkaç yarış beklemelerini istiyor.

Alonso, "Araç Bahreyn'de hızlıydı ve bu yılki ilk podyumumuzu kazanarak hafta sonundan büyük keyif aldık."

"Ancak şimdi tüm odağımızı Cidde'deki bir sonraki yarışa çevirdik. Suudi Arabistan pisti, Bahreyn'e kıyasla farklı bir pist olduğu için takım farklı bir mücadeleyle karşı karşıya kalacak."

"Bahreyn'deki iki haftalık süre zarfında pisti ve koşulları çok iyi öğrendik. Oysa Suudi Arabistan'da, cuma gününden itibaren büyük bir öğrenme süreci olacak."

The Aston Martin team cheer Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, 3rd position, over the finish line

The Aston Martin team cheer Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, 3rd position, over the finish line

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Avustralya'daki yarışa kadar gerçek güç dengesini anlayacağımızı sanmıyorum. Bunun için Bahreyn, Suudi Arabistan ve Avustralya'daki üç farklı pistte neler yapabileceğimizi gerekiyor."

"Ayaklarımızı yerde tutuyoruz ve ilk yarışta gösterdiğimiz tempoyu korumak için çok çalışmaya devam ediyoruz."

"Bu hafta sonu bir başka sağlam sonuç daha elde etmeye çalışacağız." dedi.

Sakatlığını büyük oranda atlatan Lance Stroll ise bu hafta sonu daha da iyi olmayı hedefliyor.

Stroll, "Bahreyn'deki performansımızdan çok memnun kaldım ve şimdi bunu, Suudi Arabistan'daki yarışta tekrarlamak için mümkün olan her şeyi yapmamız gerekiyor."

"Her zamanki gibi, ilk birkaç yarış yeni aracın tüm özelliklerini anlamaya ayrılmış durumda. Cidde'deki pist Bahreyn'den tamamen farklı, bu sayede takım daha fazla bilgi toplamak ve AMR23'ün özelliklerini daha iyi anlamak için paha biçilmez bir fırsata sahip olacak."

"Cidde inanılmaz hızlı bir piste sahip - takvimdeki en hızlı cadde pisti. Gerçek bir mücadeleyle karşı karşıyayız fakat orada sürüş yapmak aynı zamanda çok keyifli."

"Suudi Arabistan'da iki yarışımız oldu ve ikisinde de güvenlik aracı çıktı. Yarıştaki her fırsattan yararlanmaya hazır olmalıyız." dedi.

paylaşım
yorumlar

Red Bull: "Güç ünitesi kararıyla risk aldık ancak rekabetçi olacağız"

Schumacher, W14'teki problemler nedeniyle Mercedes yapısında değişiklikler bekliyor
Daha fazlası
Ezel Tan
Stuck: "Vettel'in yerinde olsaydım Aston Martin için mutlu olurdum"

Stuck: "Vettel'in yerinde olsaydım Aston Martin için mutlu olurdum"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Stuck: "Vettel'in yerinde olsaydım Aston Martin için mutlu olurdum" Stuck: "Vettel'in yerinde olsaydım Aston Martin için mutlu olurdum"

Max Verstappen mide rahatsızlığı nedeniyle Perşembe günü Cidde'de olmayacak!

Max Verstappen mide rahatsızlığı nedeniyle Perşembe günü Cidde'de olmayacak!

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Max Verstappen mide rahatsızlığı nedeniyle Perşembe günü Cidde'de olmayacak! Max Verstappen mide rahatsızlığı nedeniyle Perşembe günü Cidde'de olmayacak!

Mercedes, Suudi Arabistan için "küçük" güncellemeler hazırladı

Mercedes, Suudi Arabistan için "küçük" güncellemeler hazırladı

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Mercedes, Suudi Arabistan için "küçük" güncellemeler hazırladı Mercedes, Suudi Arabistan için "küçük" güncellemeler hazırladı

Son Haberler

Sainz: "Sezona ideal başlangıcı yapamadık"

Sainz: "Sezona ideal başlangıcı yapamadık"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Sainz: "Sezona ideal başlangıcı yapamadık" Sainz: "Sezona ideal başlangıcı yapamadık"

Horner: "Hamilton hayranları beni kötü biri olarak görüyor"

Horner: "Hamilton hayranları beni kötü biri olarak görüyor"

F1 Formula 1

Horner: "Hamilton hayranları beni kötü biri olarak görüyor" Horner: "Hamilton hayranları beni kötü biri olarak görüyor"

Alonso: "Dünyamız sadece F1'den ibaret değil"

Alonso: "Dünyamız sadece F1'den ibaret değil"

F1 Formula 1

Alonso: "Dünyamız sadece F1'den ibaret değil" Alonso: "Dünyamız sadece F1'den ibaret değil"

Hamilton: "Yarış temposunda Red Bull'dan 1.5 saniye yavaşız"

Hamilton: "Yarış temposunda Red Bull'dan 1.5 saniye yavaşız"

F1 Formula 1

Hamilton: "Yarış temposunda Red Bull'dan 1.5 saniye yavaşız" Hamilton: "Yarış temposunda Red Bull'dan 1.5 saniye yavaşız"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.