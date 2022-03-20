Alonso: "Mutluyum"

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Kış boyunca hem şasi hem de motor tarafında ilerleme kaydetmeye çalışan Alpine, sezonun ilk sıralama turlarında Fernando Alonso ile son bölüme kalmayı başardı.

İspanyol pilot, sıralama turlarını George Russell ve Pierre Gasly'nin önünde sekizinci sırada tamamladı. Buna karşılık Alonso'yu Valtteri Bottas ve Kevin Magnussen geride bıraktı.

Seansın ardından Motorsport.com'a konuşan Alonso, ne kadar mutlu olduğu sorulduğunda şöyle dedi: "Mutluyum çünkü kış aylarından sonra performans olarak nerede olduğunuzu asla bilemezsiniz."

"Olumsuz sürprizler olabilir ya da olumlu sürprizler yaşayabilirsiniz. Bence her iki araçla da ilk on için mücadele edebilmek hepimizi biraz rahatlattı. Alpine için kış aylarında yapılan çalışmaların olumlu olduğunu gösterdi. Şimdi aracı olabildiğince çabuk geliştirmek bizim elimizde. Herkes için çok büyük bir gelişim mücadelesi olacak ve bu konuda hızlı davranmamız gerekiyor."

İlk ona girmekten daha fazlası için mi savaşmak istediği sorusuna Alonso, "Evet, elbette. Az önce de söylediğim gibi, fabrikalardaki butona basmalı ve yeni parçaların mümkün olduğunca çabuk piste gelmesini sağlamalıyız."

"Fabrikada zaten bazı iyi fikirler var ama yeni araca sahip oldukları için durumun herkes adına aynı olduğunu düşünüyorum."

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"İlk birkaç ayda araçlarda büyük değişiklikler göreceğiz. Onların çalışmalarını sağlamalı ve ve pole pozisyonu ile aramızdaki bu bir saniyenin üzerindeki farkı kapatmalıyız."

Yine de Alonso, ilk onda yer aldığı için mutlu olduğunu şu sözlerle tekrarladı: "Evet, kesinlikle cesaret verici."

"Baktığınızda, örneğin Haas'ı ele alırsak, araçlarında bazı iyi seçimler yaptılar ve Ferrari motoru bu yıl oldukça güçlü görünüyor. Bu, normalde güçlü başlangıç yapan ve sonrasında yıl içerisinde çok fazla ilerleme kaydedemeyen bir takım."

"O ya yüzden bu mücadeleyi kazanmak ve belki de önümüzdeki birkaç takımı geçmek bizim elimizde. Bunu yapabileceğimiz konusunda iyimserim."

Geçmişte araçlar birbirine yakın olunca, bir tur DRS treni olurdu.

Yine öyle mi olacağı sorusuna Alonso, "Artık öndeki aracı takip etmek daha kolay. Lastik muhtemelen yarın en büyük konu olacak, çok fazla aşınma göreceğiz. Yani çok yakından takip ederseniz lastiklere zarar verisiniz. Bu yüzden yakından takip etmek akıllıca mı olur bilmiyorum."

"Bakacağız, ilk birkaç tur ilginç olacak çünkü ağır araçlarla hep birlikte ilk kez bu kadar yakından ilerleyeceğiz. Şimdiye kadar epey lastik kilitleme ve çeşitli hatalar gördük. Bu yüzden umarım temiz bir yarış geçirir ve yarından dersler çıkarabiliriz." cevabını verdi.

Son olarak araç içerisindeki hissiyatı ile ilgili de, "İyi hissettiriyor, doğru görünüyor. Fakat Ferrari sürücüleri kendilerini daha da iyi hissediyorlar."

"Bu hafta sonu şimdiye kadar dalgalanma yaşamadık. Bu yüzden mutlu olabiliriz. Bu, yarın pek çok kişi için bir bilinmeyen. Umarım bu şekilde devam eder." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images