Alonso mutlu: "Şimdi Las Vegas için sabırsızlanıyorum"

Son yarışlarda zorlanan Aston Martin, Interlagos'a getirdiği yeni tabanla umduğunu bulmuşa benziyor.

Damalı bayrağı üçüncü sırada gören Fernando Alonso, elde ettiği podyumun ardından sezonun kalan iki yarışı için pozitif göründü.

Bunun en tatlı podyumu olup olmadığı sorusuna Alonso, "Bundan emin değilim ama en yakını olduğu kesin! Yarış gerçekten çok yoğun geçti."

"Rahatlayacak zaman yoktu. Çok stratejik bir yarıştı - lastikleri saklamak, Checo ile savaşta bataryayı doğru şekilde kullanmak için çaba göstermek gerekiyordu."

"Açık konuşmak gerekirse, son bölümde her şeyin kontrolüm altında olduğunu düşünüyordum, ta ki bitime beş tur kala -lastikleri biraz daha- zorlamaya başlayana kadar."

"Lastiklerde daha fazla güç vardı ve her şeyin yolunda olduğunu düşündüm. Fakat Checo da benimle aynı oyunu oynuyordu. Yarışın sonunda lastikleri iyi durumdaydı ve bitime iki tur kala beni geçti. Ben de 'Tamam, bu iş bitti' diye düşündüm fakat bir şansım daha oldu. Denedim ve başardık!"

"Öndeki araç olarak, son üç virajda yol tutuş açısından biraz avantajınız oluyor. Bu yüzden o üç virajda hata yapmamaya çalıştım çünkü başaramasaydım Checo çok yaklaşacaktı."

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

"Enerjimi Checo'ya fırsat vermemek için düzlüklerde kullanıyordum. Düzlüklerde bazen çizgileri değiştiriyorduk. Mümkünse hep aynı çizgide kalmak istemedim. Eğer o içeriye doğru giderse, ben biraz içeride biraz dışarıda gittim."

"Yani yarış çizgisini değiştirip, temiz hava alma şansı yoktu. Aracının ön kısmında biraz türbülans etkisi yaratmaya çalışıyordum."

"Elbette başarmış olmak çok güzel bir duygu. Sanırım birkaç aydır zorlanıyorduk - özellikle son iki yarış oldukça sancılıydı. Gittiğimiz yönü anlamak için araç üzerinde birkaç şeyi değiştirmemiz gerekti ve gelecek yılın aracı için tüm bu testlere devam etmemiz gerekiyordu."

"Dolayısıyla bu yarışlar acı vericiydi, özellikle Meksika çok zordu. Bence performans olarak çok yavaştık. Buna rağmen takımdaki herkesin bu kadar odaklanmış olduğunu görmek güzeldi."

"Son birkaç yarış ve belki de şampiyonanın son bölümü için biraz endişeliydim fakat şimdi, Las Vegas'a gitmek için sabırsızlanıyorum."

"Aracınız iyi performans gösterdiğinde, enerjiniz çok farklı oluyor."

Bu performansı son iki yarışta koruyup koruyamayacakları sorusuna Alonso, "Sanırım evet."

"En azından pistler Meksika'dan ziyade buraya daha yakınlar. Takım içinde açıklığa kavuşturulan birkaç şey var ve gidilecek yön de belli. Bu yarış için umutluyduk ve haklı olduğumuz ortaya çıktı."

"Şimdi neden son iki yarışta rekabetçi olmayalım ki? Podyum seviyesinde olur muyuz bilmiyorum. Bugün iyi bir yarış çıkardık. Charles'ın formasyon turunda sorun yaşayarak yarış dışı kaldığını gördük."

"Mercedes düşük performans gösterdi, Checo arkadan başladı, yani podyumda olmamıza yardımcı olan birkaç faktör vardı."

"Umarım bu mücadelede yer alırız, bu bizim için iyi olur." cevabını verdi.