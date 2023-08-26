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Alonso mutlu: "Aracı geliştirmeyi başardık"

Fernando, Aston Martin'inin 2023 Formula 1 Hollanda Grand Prix'sine getirdiği güncellemeler sayesinde ileriye doğru güçlü bir adım attığına inanıyor.

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Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

2023 Formula 1 Hollanda Grand Prix'si sıralama turları, seans başlamadan önce yağan yağmur nedeniyle heyecanlı geçti. 

Cumartesi günü "stresli" bir gün geçirenlerden birisi de güncellenmiş aracıyla sıralama turlarında beşinci tamamlayan Fernando Alonso'ydu.

Alonso, son anlarda üçüncülüğe kadar çıktı fakat sonrasında beşinci sıraya geriledi.

Günün ardından konuşan Alonso, Aston Martin'in getirdiği güncellemelerin işe yaradığını doğruladı ve ıslak zeminde sürüş yapmanın zorluğuna dikkat çekti.

Alonso, "Çok mutluyum çünkü sıralama turları yağmur nedeniyle kabus gibiydi."

"Hangi lastikleri takmamız gerektiğini bilmiyorduk; yeni geçiş lastiklerini mi kullanmalıydık yoksa kullanılmış lastikleri m? Çünkü [asfalt] kuruduğunda yenisi daha da kötü oluyordu."

"Pist kurumaya başladığında iki metre genişliğindeki o kuru hattan gitmeniz gerekiyordu, sağa sola hareket etmeden o alanda gitmek zorundaydık."

"Hata yapmamıza izin verecek kadar vakit yoktu. Dolayısıyla beşinci olmak, podyuma yakın bir yerde yer almak bence en iyi haber." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Seansın ne kadar zor olduğuyla ilgili Alonso, "Hata yapmak çok kolaydı. Pit stop yapıp diğer lastiğe geçtiğinizde, pistteki o ideal anı kaçırma ihtimaliniz vardı."

"Q3'te kuru hamurla piste çıkıp, pistin nasıl olduğunu görme riskini aldık fakat bitiş çizgisini geçmeden önce iki kırmızı bayrak vardı."

"Son tura başlarken bitime 30 saniye kalmıştı ve zaman turumuz yoktu." dedi.

Alonso, araçtan memnun olduğunu da ekliyor.

"Dediğim gibi zor bir seanstı. Umarım dışarıdan öyle görünmüyordur ama içeride çok fazla adrenalin vardı. Şimdi dinlenmeyi sabırsızlıkla bekliyorum!"

"Araçtan memnunum, dün bazı güncellemeler yaptık ve bunların hepsi fabrikada gördüğümüz şekilde çalıştı."

"Tüm veriler bugün pist üstünde doğrulandı."

"Bu iyi bir haber çünkü araç gelişti ve bunun için fabrikadaki herkese teşekkür etmeliyiz çünkü Temmuz ayını, bu güncellemeler üzerinde [çalışarak] geçirdiler."

"Ağustos ayında fabrika kapalıydı, bu yüzden bu parçaları üretmeye çok erken başladılar. Beklediğimiz gibi de çalıştılar, bu yüzden bundan memnunum."

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