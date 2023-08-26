Alonso mutlu: "Aracı geliştirmeyi başardık"
Fernando, Aston Martin'inin 2023 Formula 1 Hollanda Grand Prix'sine getirdiği güncellemeler sayesinde ileriye doğru güçlü bir adım attığına inanıyor.
2023 Formula 1 Hollanda Grand Prix'si sıralama turları, seans başlamadan önce yağan yağmur nedeniyle heyecanlı geçti.
Cumartesi günü "stresli" bir gün geçirenlerden birisi de güncellenmiş aracıyla sıralama turlarında beşinci tamamlayan Fernando Alonso'ydu.
Alonso, son anlarda üçüncülüğe kadar çıktı fakat sonrasında beşinci sıraya geriledi.
Günün ardından konuşan Alonso, Aston Martin'in getirdiği güncellemelerin işe yaradığını doğruladı ve ıslak zeminde sürüş yapmanın zorluğuna dikkat çekti.
Alonso, "Çok mutluyum çünkü sıralama turları yağmur nedeniyle kabus gibiydi."
"Hangi lastikleri takmamız gerektiğini bilmiyorduk; yeni geçiş lastiklerini mi kullanmalıydık yoksa kullanılmış lastikleri m? Çünkü [asfalt] kuruduğunda yenisi daha da kötü oluyordu."
"Pist kurumaya başladığında iki metre genişliğindeki o kuru hattan gitmeniz gerekiyordu, sağa sola hareket etmeden o alanda gitmek zorundaydık."
"Hata yapmamıza izin verecek kadar vakit yoktu. Dolayısıyla beşinci olmak, podyuma yakın bir yerde yer almak bence en iyi haber." dedi.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Seansın ne kadar zor olduğuyla ilgili Alonso, "Hata yapmak çok kolaydı. Pit stop yapıp diğer lastiğe geçtiğinizde, pistteki o ideal anı kaçırma ihtimaliniz vardı."
"Q3'te kuru hamurla piste çıkıp, pistin nasıl olduğunu görme riskini aldık fakat bitiş çizgisini geçmeden önce iki kırmızı bayrak vardı."
"Son tura başlarken bitime 30 saniye kalmıştı ve zaman turumuz yoktu." dedi.
Alonso, araçtan memnun olduğunu da ekliyor.
"Dediğim gibi zor bir seanstı. Umarım dışarıdan öyle görünmüyordur ama içeride çok fazla adrenalin vardı. Şimdi dinlenmeyi sabırsızlıkla bekliyorum!"
"Araçtan memnunum, dün bazı güncellemeler yaptık ve bunların hepsi fabrikada gördüğümüz şekilde çalıştı."
"Tüm veriler bugün pist üstünde doğrulandı."
"Bu iyi bir haber çünkü araç gelişti ve bunun için fabrikadaki herkese teşekkür etmeliyiz çünkü Temmuz ayını, bu güncellemeler üzerinde [çalışarak] geçirdiler."
"Ağustos ayında fabrika kapalıydı, bu yüzden bu parçaları üretmeye çok erken başladılar. Beklediğimiz gibi de çalıştılar, bu yüzden bundan memnunum."
Hollanda'da günün pilotu Alonso oldu!
Hollanda'da günün pilotu Alonso oldu! Hollanda'da günün pilotu Alonso oldu!
Aston Martin, pit stop esnasında kuyruk kanadı kırdı
Aston Martin, pit stop esnasında kuyruk kanadı kırdı Aston Martin, pit stop esnasında kuyruk kanadı kırdı
Alonso: "Güncellemeler iyi çalışıyor"
Alonso: "Güncellemeler iyi çalışıyor" Alonso: "Güncellemeler iyi çalışıyor"
Aston Martin ve Mercedes'in en son güncellemeleri ortaya çıktı
Aston Martin ve Mercedes'in en son güncellemeleri ortaya çıktı Aston Martin ve Mercedes'in en son güncellemeleri ortaya çıktı
Piastri: "Sıralama turlarında Red Bull'a yakın olabiliriz fakat yarışta çok öndeler"
Piastri: "Sıralama turlarında Red Bull'a yakın olabiliriz fakat yarışta çok öndeler" Piastri: "Sıralama turlarında Red Bull'a yakın olabiliriz fakat yarışta çok öndeler"
Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil
Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil
Son Haberler
Wolff: "Yarışta takım olarak kesinlikle vasatın altındaydık"
Wolff: "Yarışta takım olarak kesinlikle vasatın altındaydık" Wolff: "Yarışta takım olarak kesinlikle vasatın altındaydık"
Hamilton: "Bugün Verstappen'i zorlayabilecek hızdaydık"
Hamilton: "Bugün Verstappen'i zorlayabilecek hızdaydık" Hamilton: "Bugün Verstappen'i zorlayabilecek hızdaydık"
Sainz: "Mutluyum çünkü bizden daha hızlı araçlarla savaştık"
Sainz: "Mutluyum çünkü bizden daha hızlı araçlarla savaştık" Sainz: "Mutluyum çünkü bizden daha hızlı araçlarla savaştık"
Perez: "Podyumu gerçekten hak etmiştim"
Perez: "Podyumu gerçekten hak etmiştim" Perez: "Podyumu gerçekten hak etmiştim"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar