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Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Alonso: ''Muhtemelen yılın en iyi sıralama seansıydı''

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Alpine pilotu Fernando Alonso, bu yıl geçirdiği en iyi sıralama turlarını geçirdiğini fakat hâlâ %100 performansına ulaşmadığını söyledi.

Alonso: ''Muhtemelen yılın en iyi sıralama seansıydı''

Steiermark Grand Prix hafta sonunun ilk günündeki antrenmanları ilk 6'da tamamlayan Alonso, üçüncü antrenmanda da sekizinci olmuştu.

İspanyol pilot bu temposunu korudu ve sıralamaların ikinci bölümde yedinci olurken,  üçüncü bölüme kaldığı seansı dokuzuncu sırada tamamladı.

Seanstan sonra konuşan Alonso, takım arkadaşı Esteban Ocon'un da ilk bölümde elenmesiyle oldukça stresli bir gün geçirdiklerini ancak sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

''Doğruyu söylemek gerekirse mutluyum. Bugün çok stresli bir gündü. Sabah rekabetçiliğimizi biraz kaybetmiştik ve üçüncü antrenman turlarında zorlanmıştık.''

''Sonrasında da sıralamaların ilk bölümünde bir aracımız elendi, yani zorlu sıralama turlarıydı. Ancak ilk 10'dayız ve pistin temiz tarafından başlayacağız. Bugünlük işimiz bitti ancak puanlar yarın dağıtılacak, neler olacağını göreceğiz.''

İspanyol pilot, bunun, 2021 sezonunda geçirdiği en iyi sıralama seansı olduğunu ve %100 performansına çok yakın olduğunu söyledi.

''Muhtemelen yılın en iyi sıralama seansıydı. Bazen üçüncü bölümlere çıktığım doğru ancak bugün iyiydi özellikle ikinci bölümde iyi bir tur çıkardım ve sanırım yedinci sıradaydım. Bundan çok keyif aldım ve şu anda neredeyse %100 performansıma ulaştım. Henüz %100 değilim çünkü her zaman bir şeyler gözden kaçıyor ancak şu anda sezonun başına göre çok daha rahatım.''

Alonso, antrenmanlardan sonra araçta bazı küçük değişikliklikler yapmaktan çekinmediklerini söyledi ve bu değişikliklerin işe yaradığını ekledi.

''Üçüncü bölümde ve sıralama turlarında bazı denemeler yaptık ve araçta bazı şeyleri değiştirdik. Normal koşullarda yapacağımızdan biraz daha radikal kararlar verdik.''

''Sıralamalardan önce normalde bazı küçük ayarlamalar yapılır ancak kendimizi zor bir durumda bulduk. Üçüncü antrenmanlarda sıralamalar için bazı deneysel değişiklikler yapmaktan çekinmedik ve bunlar iyi şekilde işe yaradı.''

Son olarak da yarıştaki beklentileri sorulan Alonso, yağmur beklenen yarışta her şeyin değişebileceğini dile getirdi.

''Yarışta yağmur yağabilir ve her şey değişebilir. Ancak öndeki pozisyonlardan başlayacak olmak her türlü daha iyi.''

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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