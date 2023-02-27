Alonso: "Mucize beklememeliyiz, ilk üç takıma yakın olmayacağız"

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Aston Martin, Bahreyn testlerinin öne çıkan takımıydı fakat Fernando Alonso temkinli kalmaya devam ediyor.

İspanyol pilot, "Bu sadece araç hakkında çok şey öğrendiğimiz bir testti. Bence bu araç geçen yıla kıyasla çok farklı. Pek çok şeyi değiştirmeye çalışıyoruz."

"Şu ana kadar iyi hissettirdi fakat padoktaki diğer takımlarla karşılaştırma yapmamız lazım, bunun için de gelecek haftayı, Cidde'yi, Avustralya'yı ve Imola'yı beklemeliyiz. Bu pistleri sayıyorum çünkü aracın nasıl olduğunu anlamak adına ideal pistler çünkü birbirlerinden çok farklılar."

"Takım gelişiyor, bu çok açık fakat dediğim gibi, henüz ilk günlerdeyiz, araçta ortaya çıkarılacak çok daha fazla potansiyel var."

"Şu ana kadar sadece üç gün geçirdik, ilk yarışa ne kadar iyi hazırlanmadığımızı göreceğiz."

"Biz kendimize odaklanmalıyız. Geçen yıl takım için çok zorlu bir yıldı fakat bu zorluklardan her zaman bir şeyler öğrenirsiniz."

"Bence takım çok ilerleme kaydetti. Aracı yeni insanlar tasarladı, aracın %95'i yeni. Bu yüzden doğru ayarı bulmak kolay olmuyor ama elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Performans olarak nerede olduklarını düşündüğü sorusuna Alonso, "Açıkçası, diğerlerinin ne yaptığını asla bilemezsiniz."

"Üç gün boyunca aracı sürmek gayet kolaydı, kötü sürprizler yoktu ya da sürüş sırasında can sıkıcı hiçbir şey hissetmedik."

"Bu yarış temposu için bir artı çünkü aracın ne istediğini anlayarak tutarlı şekilde ilerleyebilirsiniz. Ancak bu sadece bir test, bu yüzden insanların ne kadar zorladığını bilmiyoruz."

"Bizim için önemli olan aracı tanımak. Bence bu aracın ayar yönü geçen yıla kıyasla farklı çünkü aracın konsepti çok farklı. Dolayısıyla en iyisini elde etmek için daha fazla zamana ihtiyacımız var." cevabını verdi.

Bazıları Aston Martin'in yarış temposuna dikkat çekti fakat Alonso "mucize beklenmemesi" uyarısında bulundu.

Alonso, yarış temposunun iyi olduğun söylenmesi üzerine, "Bilmiyorum. Daha yeni araçtan çıktım... Fakat hedefimiz belli."

"2023'te ileriye doğru bir adım atmak istiyoruz, 2024'te daha da ileri gitmeyi amaçlıyoruz. Formula 1'de mucize yoktur. Geçen yıl Aston Martin takımlar şampiyonasında yedinci oldu. Bu yüzden ne yapabileceğimizi görmemiz gerekiyor ama yedinci olmak istemiyoruz, bu kesin bir şey."

"Bence ilk üçe yakın olacağımızı düşünmek gerçekçi değil. Bu süreçte adım adım ilerleyeceğiz." cevabını verdi.

Alonso bundan ötürü nerede olacaklarından emin değil.

"Dediğim gibi, araçtan daha yeni indim ve bundan ötürü zamanları kontrol etmedim."

"Araç üç gün boyunca iyi hissettirdi, ayarlar üzerinde çok farklı rotalar izledik ve çeşitli testler yaptık. Bu yeni rotalarda hep olumlu şeyler bulduk."

"Bu yıl araç felsefesini büyük oranda değiştirdiğimizi biliyorsunuz, ki bu da bir bakıma endişe verici çünkü her şeyi en iyi hale getirmek için birkaç yarışa ihtiyacımız olacak."

"Aracımız şu ana kadar ayar değişikliklerine iyi yanıt veriyordu. Beklediğimiz şeyi yapıyordu. Tek sorun, geçen yılki temel ayarların hemen hemen işe yaramaz olmasıydı çünkü bu aracın ayar aralığı çok farklı."

"Dolayısıyla bu durum mühendisler için çok zorlayıcı fakat son birkaç günde farklı fikirlerle çok cesur ve yaratıcı davrandılar."

"Ayar anlamında yeni yollar bulduk. Takımda çok yetenekli insanlarımız var, bu yüzden onlara güveniyorum. Eminim giderek daha da üretken olacağız."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, on the pit wall Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images