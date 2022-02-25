Alonso: "Motorla ilgili sorunumuz yok"

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Formula 1'de bu yıl yakıtın %10 oranında etanol içermesi gerekiyor ve Alpine, tam da bu dönemde tamamen yeni bir güç ünitesi tasarladı.

İçten yanmalı motor, turbo ve ERS gibi sistemlerin mimarisi değişti. Tüm bunlar sayesinde güç ünitesinin daha hafif, daha kullanışlı ve daha güçlü olması amaçlandı.

Kış döneminde zaman zaman Alpine'in güç ünitesiyle alakalı ciddi dayanıklılık sorunları olduğu iddia ediliyordu. Ancak perşembe günü konuşan Fernando Alonso, motorda teknik bir sorun olmadığını belirtti.

Alonso, başarılı geçen çarşamba gününü değerlendirirken şöyle dedi: “Yeni güç ünitesi ile sadece güç açısından değil, diğer tüm parametrelerde de bir adım ileri gittiğimize inanıyoruz."

"Motor birçok alanda geliştirildi. Daha rekabetçi olup olmayacağımızı ve aracın geçen yılki güçlü yönlerinden biri olan dayanıklılık seviyemizi koruyup koruyamayacağımızı göreceğiz.

"2021'de dayanıklılık konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadık, tüm yarışları bitirdik. Şimdi gücü dayanıklılıkla birleştirmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar her şey yolunda gitti."

"Dün pistte elde ettiğimiz verilerde herhangi bir sorun görmedik. Ancak Bahreyn'e gitmeden önce, diğerlerinin motor tarafında ne kadar ilerleme kaydettiğini bilemeyeceğiz."

Araca dair ilk izlenimleri sorulduğunda ise, "Araca dönmek güzeldi. Birkaç ay sonra F1'in hızını hissetmek güzeldi. Araç da iyiydi. Şu anda herkesin de sahip olduğunu düşündüğüm bazı sorunlarımız vardı ve hem aracı hem de ayarları anlamaya çalıştık."

"Yine de bence epey tur attığımız olumlu bir gündü." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team, in the Press Conference Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images