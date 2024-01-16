Alonso: "Motor sporlarında ikincilik kutlanacak bir şey değil"

2023 Fernando Alonso için bir "yeniden doğuş" yılı oldu. Aston Martin'e geçiş ve özellikle sezonun ilk bölümünde aracın sunduğu iyi performanslar, tecrübeli İspanyol'un üst sıralar için mücadele etmesini sağladı.

Sezonu sekiz podyumla dördüncü bitiren Alonso, 2013'ten bu yana en iyi sonucunu elde etmiş oldu.

Ancak İspanyol pilotun 2013'ten bu yana devam eden galibiyetsizlik serisi sürüyor. Tribünde veya televizyonları başında F1'i seyreden pek çok kişi, son zaferini 2013 İspanya'da alan Alonso'nun yeniden zirveye döneceği anı bekliyor.

Alonso'nun kendisi de, mentalitesinin zafer olduğunu gizlemiyor.

High Performance podcast'inin bir bölümünde konuşan eski Renault, McLaren ve Ferrari pilotu, bu zihniyeti çok küçük yaşlarda aldığını söyledi.

Alonso, "13 yaşlarındaydım ve karting şampiyonasındaki ilk yılımda ikinci oldum."

"Çok sevinmiştim çünkü bu benim henüz ikinci uluslararası yarışımdı. Her şey inanılmaz derecede iyiydi. Ancak takımın yanına döndüğümde, gerçekten mutlu olan tek kişinin ben olduğumu gördüm."

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

"Bunun üzerine baş mekanikerim beni kenara çekti ve duygularımı anladığını, mutlu olmam gerektiğini fakat ikincinin, kaybedenlerin ilki olduğu için kutlanacak pek bir şey olmadığını söyledi."

"Bu sporda ya kazanırsınız ya da kaybedersiniz. İster ikinci, ister yedinci, ister 11. olun, sonuç hep aynıdır."

"Sadece bir kazanan vardır ve o da biz değildik, dolayısıyla kutlanacak bir şey yoktu. Şoke olmuştum ama bunun benim için iyi bir ders olduğunu zamanla fark ettim."

"Başkalarına karşı yarıştığınızda bunu yedinci bitirmek için yapmazsınız. Yedinci bitirmek temelde 17. bitirmekle aynı şeydir."

"Bu sporda sadece bir kişi kazanır." dedi.