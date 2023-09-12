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Alonso: "Monza'da dokuzuncu olmayı hak ettik"

Fernando Alonso, Aston Martinin mevcut temposundan ötürü dokuzunculuğu hak ettiği görüşünde.

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Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, leaves his pit box

Aston Martin, Hollanda'da çok iyi bir performansla podyuma çıkarken, Monza'da sezonun en kötü yarışlarından birisini çıkardı.

Fernando Alonso, ikinci olduğu Hollanda GP'den sonra, Monza'yı ancak dokuzuncu tamamlayabildi ve aracın temposu genel olarak bu sıralar için mücadele edebilecek düzeyde göründü.

Williams'tan Alex Albon bile Monza'da Alonso'nun önünde finiş gördü. Hal böyle olunca İngiliz ekipte bir hayal kırıklığı hakim.

Ferrari'nin yarışı üçüncü ve dördüncü sırada tamamlamasının ardından şampiyona üçüncülüğünü İngiliz ekibe kaptıran Aston Martin hakkında konuşan Alonso, Monza'nın genel olarak kendilerine uygun olmadığını belirtti..

Alonso, "Bu sonucu hak ettiğimizi düşünüyorum..."

"Sahip olduğumuz tempo nedeniyle en fazla dokuzuncu olabilirdik, bu yüzden bir dahaki sefere daha iyi performans göstermemiz gerektiği açık."

"Monza'da aracımız basit bir dille yeterince hızlı değildi. Piste çıktığımız ilk andan itibaren yavaş olduğunu hissettim."

"Bu pistteki tempo eksikliğinin nedenlerini analiz etmemiz ve Singapur'da nasıl daha iyi performans göstereceğimize bakmamız gerekiyor."

"Monza'da çok şey öğrendik ve aracımız hiçbir turda beklentilerimizi karşılamadı."

"Dolayısıyla bundan sonuçlar çıkarmaya çalışacağız." dedi.

Şampiyona üçüncülüğünü kaybetmeleriyle ilgili Alonso, "Ne yazık ki üçüncülüğü kaybetsek de bir sonraki yarışta bunu telafi etmeye çalışacağız."

"Sezonun sonuna kadar hâlâ çok sayıda yarış var." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Erik Junius

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