Alonso: "Monza benim en iyi yarışlarımdan birisiydi fakat kimse hatırlamayacak"

Fernando Alonso, pazar günü Monza'da 11. oldu ve Aston Martin'e puan getirmeye yaklaşmasına rağmen son yarışlarda bir kez daha puan barajının dışında kaldı.

Lance Stroll ile kıyaslandığında çok daha iyi bir hafta sonu geçiren Alonso şöyle dedi: "Bugün beklediğimizden çok daha iyi geçti. Bence yarışın işleyişi bizim için çok iyiydi.

"Startta şanslıydık, çok iyi bir kalkış yaptık, Nico'yu geçtik. Sonra Alex Albon'a yakın şekilde onuncu gittik.

"Yarışın büyük bölümünde dokuzuncu sıradaydık fakat iki pit stop yapmayı tercih ettik."

"Lastiklerimizdeki aşınma nedeniyle tek pit stopu tercih etmedik. Yarışın sonunda yükselmeye çalıştık ve Albon'un 0.8, Magnussen'in de 0.1 saniye uzağındaydık."

"Yani 11. sıradan 9. sıraya sadece 1 saniye vardı. Haliyle puan alamamak üzücü çünkü iyi yönetilen bir yarıştı ve puan almayı hak ettik."

"Fakat daha iyi olmamız gerekiyor."

Alonso, puan alamasa da kişisel olarak en iyi yarışlarından birisini çıkardığını düşünüyor.

"Bence kişisel olarak en iyi yarışım olmasa bile bu yılki en iyi yarışlarımdan biriydi. Sanırım araç bugün pistte 16. veya 17. sıralardaydı fakat yarışın çoğunda dokuzuncu ya da onuncuyduk."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Sonunda 11. olduk, ki bir saniye farkla puan alamamak çok acı verici fakat 11. hak ettiğimizden çok daha fazla."

En iyi noktanın kişisel performansı mı olduğu sorusuna Alonso, "Evet, ama tamamen anonim olacak. Monza 2024, Fernando Alonso asla hatırlanmayacak. Yani, hatırlasam bile, yarın bu yarışı unutmaya çalışacağım, bu yüzden de uzun sürmeyecek."

"Bu yıl tüm yarışlarda Lance ile hep 3-5 saniye içerisindeydik. O önde bitirdiğinde ben oradaydım, ben önde bitirdiğimde Lance aşağı yukarı oradaydı. Bugün öyle değildi, bugün büyük bir fark vardı çünkü dediğim gibi, genel olarak bu hafta sonu kendimi çok iyi hissettim ve aracı maksimumda zorladım."

"Yani iyi bir start, iyi bir yarış, iyi tempo ancak araçlar arasındaki fark son yarışlara göre daha büyük ve bu biraz acı veriyor." cevabını verdi.

Alonso, Aston Martin'in temel probleminin lastik aşınması olduğunu dile getirdi.

"Yarışın bizim için iki pit stop olacağını tahmin ediyorduk. Normalde lastiklere oldukça fazla yük bindiriyoruz, virajlarda yeterince yere basma gücü üretemiyoruz."

"Bu yüzden tamamen lastiklerin mekanik tutuşuna güveniyoruz. Haliyle lastiği diğerlerinden daha fazla zorluyoruz, Pazar günleri sorunumuz bu."

"Burası tek veya iki pit stop olacaktı; Aston için durumun iki pit stop olacağını biliyorduk."

"Şu anda yapabileceğimiz pek bir şey yok. Her şey takımın elinde. Lance ve ben her hafta sonu elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Lance ile aramızdaki fark çok az, yarışların sonunda iki veya üç saniye önde ya da arkada kalıyorduk ve bugün de o hafta sonlarından biriydi."

"Ben biraz daha iyiydim ve araçtan memnundum, belki de %100'ün üzerinde zorluyordum ve buna rağmen 11. olmam hayal kırıklığı yaratıyor. Fakat sabırlı olmamız gerekiyor."

"Büyük hedefin 2026 olduğunu anlamamız gerekiyor. Bir bakıma ilk dört mücadelesinde olmamayı kabul edebiliriz çünkü onlar en iyi takımlar ve bizden çok öndeler. Fakat Williams, Haas ve Toro Rosso'nun gerisinde kalmamak için çıtayı biraz yükseltmemiz gerekiyor. Daha iyi olmamız lazım."

Bakü ve Singapur sorulduğunda Alonso, "Bence güncelleme yapmadığımız sürece durum bu olacak, ki bu yeterince iyi değil. Monza'da yeterince iyi değildi. Zandvoort'ta, Spa'da, Macaristan'da da iyi değildi."

"Bu yüzden yeni parçalar getirmediğimiz sürece Bakü, Singapur veya Austin'de büyük bir değişiklik olacağını sanmıyorum."

"Takım durumun farkında, canla başla çalışıyorlar. Kenetlenmeye devam ediyoruz, zorlamaya devam ediyoruz. Geçen hafta sonu bir puan aldık, bugün iki puana yakındık. Bizim savaşımız bunlar için olacak."