Alonso: "Montreal benim için 70 turluk sıralama turları gibiydi"

Fernando Alonso ikinci başladığı yarışın başlangıcında üçüncü sıraya geriledi fakat sonrasında pozisyonunu geri aldı ve Hamilton'ın baskısına rağmen yerini korudu.

Bu yılki podyumlarına yenisini ekleyen Alonso, "Bence başından itibaren zor bir yarış oldu. İkinciliği kaybettiğim zaman, ikinciliğini gittiğini ve arkadaki çocuklara yani George ve Ferrarilere konsantre olmam gerektiğini düşündüm."

"Fakat sonra, Lewis'i geçmeyi başardık ve yarışın o bölümünde biraz daha hızlıydık. Son 20-25 tura kadar gayet iyiydim. Sonra Lewis çok hızlı geliyordu ve yeniden sınırlarımı zorlamak zorunda kaldım."

"Sonuç olarak 70 turluk bir sıralama turları gibiydi. Yani dinlenecek zaman yoktu. Bundan çok keyif aldım." dedi.

Son bölümde Alonso sert lastiği seçerken, Hamilton ve Verstappen orta hamurla sürüş yaptı.

Bunun nedeni sorulduğunda Alonso, "Elimizde başka bir orta hamur daha yoktu. Bu aslında sıralama turlarından önce karar vermeniz gereken bir şey. Sıralama turları ve yarış için lastik seçimi yapıyorsunuz, bazen bir orta, bir sert lastik kullanmaya karar veriyorsunuz çünkü yeterli olduğunu düşünüyorsunuz. Bazen iki sert, bazen iki orta. Açıkçası Cuma günü çok az sürüş yaptığımız için karar vermek zordu. Fakat karardan memnunum: sert bizim için hiç de kötü bir lastik değildi ve stintleri uzattı. Aracımız için iyi bir lastikti.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Perez'in sadece dokuz puan ardına geldiği göz önüne alındığında, Meksikalı sürücüyü geçip geçemeyeceği sorusuna Alonso, "Evet." yanıtını verdi.

Alonso, Avusturya'da güçlü olmalarını bekliyor.

"Sprint hafta sonunun bizim için ideal olmayacağını düşünüyorum."

"Güncellemelerden ötürü belki de daha fazla zamana ihtiyacımız var. Hâlâ paketi biraz anlaşma aşamasındayız ve ondan en iyisini çıkarmamız gerekiyor."

"Avusturya'da ise bunu yapmak için sadece tek bir antrenman seansımız olacak."

"Fakat pist iyi olacak, belki de paket için daha iyi olacak. Orada pist düzeni biraz garip. Belki de Ferrari için iyi, Burada uzun bir düzlük ve kısa virajlar var, bu yüzden belki Avusturya'da biraz daha hızlı oluruz."